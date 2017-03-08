​Куклы – тоже модницы

Томирис Адиль, Мангистауская область

Воплотить в реальность детскую мечту – стать модельером – женщина смогла только на пенсии. Свободного времени нынче много, и это позволяет ей в месяц изготавливать около пяти красочных платьев. Сейчас в ее коллекции уже 50 кукольных красоток, одетых в эксклю­зив. Кстати, большинство нарядов Найля Галкина раздаривает, а для своих «модниц» оставляет лишь некоторые – самые любимые.

– Я прочитала в одном журнале, что куклы приносят в дом добро, – рассказывает член татарского ЭКО «Булгар» Найля Галкина. – Для этого нужно ставить их на видное место. Кроме того, кукле нужно дать имя, каждое утро здороваться с ней, разговаривать, рассказывать о своих мечтах, только тогда она принесет удачу. Эти куклы так и называются «Удача». Увидела такую статью в СМИ и решила: вот чем хочу заниматься.

Стала потихоньку покупать кукол и обшивать. Втянулась. Сами понимаете, когда работала, то времени на хобби катастро­фически не хватало. Тем более что профессия моя далека от творчества. Когда-то в Актобе училась на фармацевта, приехала с родителями в далеком 1967 году в Актау. Молодой город мне понравился, и я решила остаться. Учебу забросила, поступила в другой техникум. Стала товароведом. В 2014-м вышла на пенсию. С этого момента я модельер, кукольных дел мастер.

Хобби не очень дорого­стоящее, рассказывает женщина. Кукол она покупает на базаре по 250–500 тенге. А материал – бисер, ткани и тесьму – приносят подруги или бывшие коллеги.

Кроме неприхотливых кукол у пенсионерки есть клиентки и настоящие. Это представители этнокультурного объединения «Булгар», соседи и земляки, три сына и внуки. Для них Найля Галкина шьет татарские национальные головные уборы.

Ее подруга Гульсиря Миникаева скоро отправляет­ся в Татарстан в гости к родне. Самый главный подарок, который она повезет, – тюбетейки и калфаки, сшитые Найлей Галкиной.

– Я очень люблю, как шьет Найля, – рассказывает Гульсиря Миникаева. – Она вкладывает душу в каждую свою работу. Тщательно подбирает цвета, фактуру ткани и размеры бисера, когда шьет головные уборы. И что самое удивительное, денег она с людей не берет. А еще любит гостей и готовить. Вы бы знали, какие вкусные беляши делает! Пальчики оближешь!

Еще одно увлечение пенсио­нерки – рисование. На стенах кухни нет пустого места. Все занято красивыми картинами. 

