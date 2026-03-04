Конституция для любого государства является не только правовым фундаментом – она закладывает основу идеологии, внутренней и внешней политики, всей философии страны и общества.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мы можем уверенно говорить, что Основной закон – это то, что определяет сущность нашей повседневной жизни, формирует общественный договор и задает вектор развития государственных и граж­данских институтов.

Для молодежи нынешняя конституционная реформа имеет особое значение. Во-первых, она соответствует духу современности и формирует понятные и доступные нормы. Во-вторых, определяет вектор развития страны, в которой будут жить будущие поколения. В-третьих, она соз­дает важные инструменты самореализации для казахстанской молодежи, представители которой сегодня составляют треть населения нашей страны.

Логика новой конституционной архитектуры ставит в центр внимания человека. Именно человекоцентричность становится каркасом нового Основного закона.

В качестве стратегических приоритетов предлагается определить развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций. За этой формулировкой стоит принципиальный сдвиг в пользу знаний как главного ресурса страны. Это четкий сигнал о том, какой путь развития выбирает Казахстан и какие ценности становятся ядром общественной жизни.

Для молодежи это означает справедливые и доступные возможнос­ти роста, развития и самореализации вне зависимости от региона, социального статуса или происхождения.

Принятие новой Конституции является кульминацией глубоких и последовательных реформ Главы государства Касым-Жомарта Токаева, которые уверенно отвечают запросу на справедливость и верховенство закона. Впервые в истории нашей страны текст Основного закона формировался по итогам широкого обсуждения и с учетом мнений всех категорий общества.

Важно понимать, что решения не принимаются кулуар­но, наоборот, они активно обсуждаются с гражданами, в том числе с молодежью. А проект выносится на референдум, что само по себе является высшей формой прямого волеизъявления граждан.

Новая Конституция – это основа развития и процветания нашей страны. Очень важно, чтобы каждый казахстанец понял свою сопричастность к прогрессу и серьезно отнесся к своему гражданскому долгу. Ведь именно от нас зависит то, какой наша Родина станет в будущем.