О преимуществах программы по повышению доходов населения до 2025 года рассказал директор Центра макроэкономических исследований и прогнозирования

Ердилда Таутенов.

– Ердилда Ибадуллаевич, основные задачи программы обозначены в самом названии документа. Но каковы пути дос­тижения намеченного? Достаточно ли будет механического повышения заработной платы?

– Идеология программы, конечно же, гораздо шире, и предполагает культивирование таких ценностей, как достойный труд и неприятие иждивенчества. Государство намерено создать все условия для стимулирования населения к трудовой деятельности, в том числе социально уязвимых слоев и молодежи.

С другой стороны, необходима обратная связь, чтобы население стремилось работать, больше зарабатывать, повышать свои навыки и компетенции. Программа содержит много различных аспектов, которые можно отнести к прямым и косвенным мерам.

Прямые меры – это, да, повышение заработной платы различным категориям гражданских служащих – врачам, учителям, спортивным тренерам, судьям, а также выравнивание дисбаланса в оплате труда управленческого и производственного персонала той же Группы компаний ФНБ АО «Самрук-Қазына».

Косвенные меры предполагают создание условий для развития бизнеса, которые приведут к увеличению зарплаты сотрудников. Есть отдельная категория мер, стимулирующих к труду молодежь, не имеющую какого-то профессионального образования.

– В условиях рыночной экономики рабочие места создает бизнес. Но возникает впечатление, что он никак не может вырасти и все еще остается довольно инфантильным... Каким образом надо стимулировать его, чтобы заинтересовать в создании новых рабочих мест?

– Программой предусмотрен целый ряд мероприятий по его стимулированию. К примеру, путем выделения промышленных грантов либо льготных кредитов. Также необходимо отметить, что предусмотрены меры по созданию рабочих мест, условий для развития бизнеса в сельской местности, в моногородах.

Хотел бы отметить мероприя­тия по развитию агротуризма в сельских населенных пунктах путем финансовой поддержки, предоставления льготных кредитов, то есть сельское население может построить гостевые дома и необходимую инфраструктуру для открытия своего дела.

– Много лет говорится об оттоке сельского населения в города, куда его гонит нужда. Чтобы остановить данный процесс, нужны экономичес­кие стимулы. Что же мешает создать условия, когда труд на селе станет выгодным?

– В ходе презентации программы было озвучено несколько десятков мер. Тут я обратил бы внимание на несколько мероприя­тий, создающих занятость на местах. К примеру, планируются ремонт и реконструкция оросительных систем. Это приведет к дополнительному освоению 400 тысяч гектаров сельхозугодий, что в дальнейшем будет способствовать открытию более 80 тысяч рабочих мест в полеводстве.

Программа предусматривает создание инфраструктуры и условий для развития рыбоводческих хозяйств. Государство создает условия для развития агротуризма, своего бизнеса в сельской местности...

– Как Вы считаете, чем эта программа эффективней ранее принятых документов, которые, увы, не решили проблем в экономике? Ведь нельзя же постоянно все решать за счет бюджетных средств. Мне кажется, бизнес сможет решить многие проблемы, когда у него будут ясные перспективы и честные правила игры…

– Да, у нас существует проблема излишнего присутствия государства в экономике. Согласно Национальному плану развития, есть цель по снижению доли его участия. Но существуют некоторые сферы, где бизнес не сможет сразу функционировать, поэтому государство берет их под свой контроль, помогает встать на ноги, то есть доводит до этапа саморазвития и в дальнейшем выходит.

По поводу отличия этой программы от прежних могу сказать, что такой специальной программы, направленной на повышение доходов населения, у нас еще не было. К примеру, программа «Еңбек» предусматривала в основном создание социальных рабочих мест. Это так называемые работающие бедные, которые мало зарабатывают.

Считаю, что проблемы рынка труда надо решать комплексно. Если вначале у нас были проблемы просто занятости, то теперь надо постепенно переходить к созданию высокопроизводительных рабочих мест.

– Почему мы все время ждем иностранных инвестиций? Предусмотрены ли какие-либо стимулы для наших олигархов, чтобы они повернулись лицом к своей стране, вкладывали капиталы в ее экономику?

– Мне кажется, нашим бизнесменам не хватает патриотизма.

Надо признать, в Казахстане созданы все условия для ведения бизнеса – это облегченный налоговый режим, который либеральней, чем в соседних странах, возможности создания и регистрации предприятий за короткое время. Теперь нужен ответный шаг со стороны бизнеса. Мы ведь постоянно говорим о том, что в Европе доля МСБ превышает 50%, занятость – более 70%. У нас же пока в основном рабочие места создает государство.

– На чем основан Ваш оптимизм по поводу результатов программы? Учли ли разработчики мнение экономистов при ее составлении?

– Как эксперт я вижу, что в ней заложены конкретные мероприя­тия с конкретными ожидаемыми результатами. Я участвовал в обсуждении данной программы.

Надо признать, представители всех центральных государственных, местных исполнительных органов, все институты развития, а также экспертное сообщество участвовали в обсуждении.

Было несколько заседаний под руководством вице-премьера Ералы Тугжанова, шли бурные дискуссии, состоялся обмен мнениями. Также, согласно регламенту, проект программы был опубликован на сайте «Открытые НПА». До ее публикации она обсуждалась среди независимого экспертного сообщества, в нее вносились изменения и дополнения.

– Какие шаги необходимо предпринять, чтобы программа была принята населением и вызывала его доверие, чтобы каждый казахстанец понял, что это для него шанс?

– Думаю, мы должны искоренять иждивенческие настроения. В данном случае государство создает условия, дает человеку удочку. Соответствующим уполномоченным органам следует активней проводить информационную работу, направленную на воспитание уважительного отношения к труду, который, конечно же, должен адекватно оцениваться.

Кстати, как отметил Президент, в нашей стране падает доля оплаты труда, а доля прибыли бизнеса растет. Есть такая деформация в структуре экономики, которую надо исправлять. Последний раздел госпрограммы посвящен информационно-разъяснительной работе среди населения и доведения ее основной идеологии – достойного труда и неприятия иждивенчества – через создание социальных роликов.

Думаю, когда все эти меры будут в комплексе осуществлены, программа достигнет своих целей. Индикатором ее успешности будут создание новых рабочих мест, рост доли оплаты труда в ВВП, повышение доли трудовых доходов. Сейчас эта доля составляет 70%, десять лет назад она равнялась 80%.

Надо стремиться к тому, чтобы снизилась доля социальных доходов, а доля трудовых – увеличилась.

Беседовала Айгуль Турысбекова, Алматы