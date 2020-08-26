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Культура добрых дел
Алия Икамбаева

В каждом из нас есть доброе начало, желание помогать другим. Кому-то нужен для этого толчок, своего рода триггер. И им стал в этом году коронавирус. Он раскрыл потенциал многих наших земляков, сплотил их и сделал лучше. Эти несколько месяцев карантина показали, на что способны человеческое участие и взаимовыручка. Многие североказахстанцы вызвались добровольцами и приняли участие в благотворительных акциях. Волонтеры помогали жителям региона пережить трудные момен­ты. Они оказывали разную помощь: бесплатно раздавали средства индивидуальной защиты, собирали продуктовые наборы для одиноких пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями, многодетных и малообеспеченных семей, также передавали денежные средства и медикамен­ты нуждающимся гражданам и даже медучреждениям. К примеру, Общество Красного Полумесяца Казахстана поддержало в июле филиал Национального центра экспертизы на сумму более 3 млн тенге. Средства были собраны в рамках проекта «Реа­гирование на COVID-19». И это не единственное большое дело активистов данного общества.

– Также на средства, полученные от партнеров и неравнодушных граждан, закупили 100 посылок с продуктами питания и бытовой химией, которые получили семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. А чуть ранее, весной, мы оказали помощь жертвам паводка на 39 миллионов тенге. На средства одного из благотворительных фондов нам удалось организовать выдачу денежных пособий в размере 50 тысяч тенге каждому пострадавшему, – рассказала директор СКОФ Общества Красного Полумесяца РК Сауле Оразова.

Сейчас в областном филиале Общества Красного Полумесяца Казахстана активно ведут информационную кампанию среди населения, способствующую повышению уровня знаний о COVID-19. А еще напоминают землякам о важности соблюдения санитарных норм.

– У нас есть сельские волонтеры, которые участвуют в проекте «Реагирование на COVID». Они работают совместно с нашим филиалом, – говорит Сауле Оразова. – Мы предоставляем им образовательные материалы, ролики, презентации, пропагандируем нашу деятельность через средства массовой информации. В рамках проекта водители автобусов безвозмездно доставляют в районы, в том числе в отдаленные, информационные материалы о коронавирусе.

Листовки, буклеты и плакаты передают в центральные районные больницы и отделы образования для распространения. В них говорится о том, как защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции, какие действия предпринимать в тех или иных ситуациях, а также опровергаются устоявшиеся мифы о COVID-19. Добровольцы проводят еще и онлайн-мероприятия в социальных сетях по профилактике коронавирусной инфекции, в которых призывают земляков пользоваться индивидуальными средствами защиты и санитайзерами, несмотря на послабление карантинных ограничений.

По словам Сауле Оразовой, она уже привыкла носить маску и обрабатывать руки дезинфицирующим средством. Это стало час­тью повседневной жизни, и это следует принять каждому, как и другие рекомендации врачей. Все акции в филиале Общества Красного Полумесяца Казах­стана проводят с обязательным соблюдением санитарных норм и требований. Узнать волонтеров благотворительной организации можно по ярко-красному жилету с их символикой.

– Мне бы хотелось обратиться к нашим землякам. Каждый из нас радуется, что коварный вирус отступает. Но важно оставаться настороже, всегда думать о своем здоровье и окружающих людей, носить маски, соблюдать дистанцию, не посещать места массового скопления людей, – подчеркнула Сауле Оразова.

А еще она призывает неравнодушных североказахстанцев принимать участие в благотворительных акциях. Пандемия, несомненно, оставит след в нашей истории и сформирует у казахстанцев культуру добрых дел.

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