Культура и СМИ: векторы развития

Как напомнила министр, начиная пресс-конференцию, в марте этого года указом Главы государства была утверждена Информационная доктрина, направленная на обеспечение свободы слова, повышение конкурентоспособности отечественной медиасферы и укрепление информационного суверенитета.

Одним из важных документов, последовавших вслед за утверждением доктрины, стал законопроект «О масс-медиа». В первом чтении он был одобрен Мажилисом 30 ноября, сейчас продолжается работа по его обсуждению в рамках заседаний рабочей группы.

Проект закона вызвал ряд воп­росов у журналистов и эксперт­ного сообщества. В связи с этим Аида Балаева подчеркнула, что будут пересмотрены подходы к определению понятия «пресс-карта» с учетом мнений журналистов и депутатов Мажилиса.

В целом депутаты внесли в законопроект 114 поправок (приняты 64, на доработку направлены 10). Данные предложения в настоящее время находятся на заключении Правительства, и после согласования всех заинтересованных государственных органов консолидированная позиция Кабмина будет направлена в Мажилис.

Второй документ, вокруг которого развернулась широкая полемика, – Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Министр подчеркнула, что один из вопросов касался внедрения интерфейса онлайн-платформ на государственном языке.

Особое внимание в документе уделено необходимости маркировки рекламы пользователями, размещающими материалы на коммерческой основе. Данные правила уже прошли анализ регуляторного воздействия и будут приняты до конца февраля 2024 года.

Кроме того, блогеров и инфлюенсеров будут штрафовать за распространение ложной информации: предусматривается штраф от 20 до 100 МРП, а в случае повторов в течение года – административный арест на 10 суток. Данная норма уже начала работать. С сентября было направлено 150 предписаний.

В уходящем году МКИ в рамках государственного задания и государственного информационного заказа произведено 43 сериала. Из них 20 – некоммерческими телеканалами. Наи­большие рейтинги получили такие сериалы, как «Меф» (телеканал «НТК»), посвященный проблеме распространения наркотиков, и «Пленники» (телеканал «КТК»), поднимающий проблему семейно-бытового насилия.

Министр также сообщила, что более 93% населения Казахстана обеспечено цифровым эфирным вещанием. И данный показатель будет увеличиваться.

С крупными операторами телерадиовещания проработан вопрос создания альтернативного пакета телеканалов в сетях кабельного, спутникового, интернет-вещания. Запуск планируется в первом квартале 2024 года.

Большая работа проведена в сфере культуры. По озвученной на пресс-конференции информации, в 2023 году республиканские концертные организации провели более 500 концертов, республиканские театры поставили более 2 тыс. спектаклей, в том числе 65 премьер.

Дни культуры Казахстана в течение года прошли в Египте, Узбекистане и Азербайджане. Казахстанские творческие коллективы провели гастроли в Италии, Франции, Китае, Египте, Германии, Вьетнаме, Корее, США. Театры нашей страны приняли участие в 27 международных и 11 республиканских фестивалях.

В этом году завершено строи­тельство 35 объектов культуры, а также отремонтировано 238 учреждений.

В целях дальнейшего изучения и развития исторического наследия Казахстана завершено восемь археологических проектов, в рамках которых исследованы такие уникальные археологичес­кие объекты, как Берель, древние поселения Бытыгай, Ботай, Бозок, и другие объекты эпохи Золотой Орды.

Отдельно Аида Балаева остановилась на развитии казах­станской киноиндустрии.

В 2023 году в связи с многочисленными жалобами были отменены результаты приема заявок на питчинг по отбору кинопроектов. В августе состоялся новый питчинг. В итоге запущены в производство 19 новых кинопроектов.

При государственной под­держ­ке завершено производство 18 фильмов (14 художест­венных и четырех документальных), начатых в 2022 году. Среди них художественные фильмы «Қара қыз» Талгата Теменова, «Жел тоқтаған жер» Ардака Амиркулова, «Носорог» Адильхана Ержанова, «Беркут» Данияра Ибрагимова, мюзикл «Солдат любви» Фархата

Шарипова и другие.

Здесь министр Аида Балаева сделала ремарку, предвосхищая вопрос о хищениях в

«Казахфильме». Она заявила: всякий, кто причастен к коррупции, не должен заблуждаться, что ему это сойдет с рук. За каждый государственный тенге придется отвечать по всей строгости закона вне зависимости от статуса и занимаемой долж­ности.

Что касается развития граж­данского общества, в уходящем году был принят новый Закон «Об общественном контроле». Определены базовые правила и принципы, права и обязанности субъектов и объектов, формы общественного контроля. Впервые на законодательном уровне внедрен институт петиций.

Также буквально на днях подпи­сан Закон РК о внесении изменений в Закон «Об общест­венных объединениях», который направлен на расширение прав граждан на свободу объеди­нений.

Проведена работа по переформатированию деятельности общественных советов. Представительство гражданского сектора в их составах выросло на 23,5% и составляет 86%. Доля молодежи выросла до 10%.

Министр подчеркнула, что в стране активно развивается волонтерское движение. Количество волонтерских организаций увеличилось в три раза, число активных волонтеров – в пять раз.

Значимой диалоговой площадкой является Национальный курултай. В июне в Туркестане с участием Президента состоя­лось второе его заседание. По итогам форума был принят План по исполнению рекомендаций курултая.

Переформатирована система грантового финансирования «третьего сектора». Акцент сделан на реализацию прикладных проектов, направленных на развитие местных, локальных инициатив.

В сфере межэтнических отношений продолжена реализация Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022–2026 годы, в рамках которой совершенствуется работа АНК как основного института интеграции казахстанских этносов. По поручению Главы государства создан Совет аксакалов АНК.

Впервые в 2023 году Президент РК – Председатель Ассамб­леи народа Казахстана вручил ряду граждан орден «Ел бірлігі».

Деятельность Министерства культуры и информации в сфере религии выстраивается в рамках следующих основных направлений: информационно-разъяснительная и реабилитационная работа, профилактика и контрпропаганда религиозного экстремизма в интернет-пространстве.

Как подчеркнула Аида Балаева, бороться нужно не с последст­виями проблем в этой сфере, а с причинами. В 2023 году удалено и заблокировано более 14 тыс. противоправных материалов, пропагандирующих религиозный экстремизм и терроризм.

Подготовлен проект Концепции развития государственной политики в религиозной сфере на 2024–2028 годы.

В 2023 году были приняты концептуальные поправки в Закон «О государственной молодежной политике», одна из ключевых новелл – увеличение возраста молодежи до 35 лет. Также внедрен «Индекс развития молодежи» и утверждена Концепция государственной молодежной политики на 2023–2029 годы.

В настоящее время совместно с «Отбасы банк» разрабатывается новая программа «9–20–25», целевой аудиторией которой станет молодежь.

Сформирована институциональная база развития отрасли креативных индустрий. Соз­дан профильный департамент в структуре МКИ.

– Сейчас мы работаем над соз­данием соответствующей инфраструктуры: центров и хабов креативных индустрий в регио­нах, а также корпоративного фонда «Международный центр креативной индустрии «Креатив хаб», – сообщила Аида Балаева.

Кроме того, разработан законопроект по вопросам поддерж­ки и развития креативных индустрий. Он предусматривает изменение законодательства в сфере интеллектуальной собст­венности, возможности предоставления дополнительных площадок в объектах культуры для формирования сообществ креативных индустрий, увеличение образовательных программ обучения, предоставление налоговых преференций представителям креативных индустрий, что даст мощный импульс развитию данной отрас­ли. Законопроект находится на рассмотрении в Правительстве и в январе поступит в Мажилис.