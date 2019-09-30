​Культура «зеленого» менталитета

Участники III Саммита возобновляемых источников энергии, проходившего в Нур-Султане на площадке WEK 2019, не столько демонстрировали достигнутые рубежи, сколько обсуждали насущные проблемы отрасли. Более 300 делегатов из 20 стран мира, включая Казахстан, Россию, Южную Корею, Великобританию, Францию, Германию, Индию и США, приняли участие в работе пленарного заседания, панельных сессий, в ходе которых были озвучены конкретные предложения, в том числе по совершенствованию законодательной базы ВИЭ, подготовке профессиональных кадров и многие другие.
Исполнительный директор Фонда Первого Президента – Елбасы Асет Исекешев в своем выступлении сделал акцент на необходимости формирования культуры «зеленого» менталитета.
– К сожалению, сегодня многим свойственно однобокое понимание «зеленой» экономики, ограниченное солнечными и ветряными электростанциями, – считает он. – Хотя это, прежде всего, другая ступень развития и совершенно другой образ жизни. К нему относятся «зеленый» экологически чистый транспорт, рациональное использование воды, тепловой энергии, электричества, а также внедрение новых энергосберегающих подходов в строительстве зданий, правильное отношение к сбору и утилизации мусора. Все это имеет неоценимое значение для окружающей нас природы, экономии как физических, так и финансовых ресурсов не только для страны в целом, но и отдельно взятого города, конкретного человека.
По мнению спикера, «зеленая» культура должна стать частью национальной культуры. Ее составляющей частью стала и непримиримая борьба с бюрократией, которой сегодня «страдают» различные государственные ведомства.
– Придерживаясь современных трендов «зеленой» экономики, мы тем не менее часто сталкиваемся с бюрократизмом, особенно в ведомствах и на госпредприятиях, ответственных за экспертизу, – подчеркнул Асет Исекешев. – Для продвижения принципов «зеленой» экономики необходимо институционально развивать законодательство, готовить кадры. Очень важно сформировать группы высокоэффективных специалистов, способных разрабатывать новые стандарты, с тем чтобы обеспечить трансформацию высокотехнологичных отраслей.
Точку зрения исполнительного директора Фонда Первого Президента – Елбасы поддержал Аркадий Дворкович, председатель фонда развития инновационного центра «Сколково». Он также считает, что решение вопросов ВИЭ часто оказывается слишком узким, замкнутым на бизнес-интересах. Но если рассматривать проблему комплексно, уверен спикер, принимая во внимание все составляющие – производство, использование, хранение, культуру потребления и новые управленческие подходы, то можно увидеть полную картину и получить максимальные результаты.
– На мой взгляд, одним из важнейших направлений является разработка эффективных технологий хранения электроэнергии – то, чем мы должны заниматься совместно, – считает Аркадий Дворкович. – Имеются разные подходы на основе разных физических и химических процессов и генераций. Немаловажно формирование культуры правильного производства и потребления электроэнергии, а также регулятивная база.
По его мнению, странам СНГ не хватает обмена наилучшими практиками, что позволит добиться наиболее эффективных результатов.
– Для обсуждения этого вопроса запланирована встреча глав правительств ЕАЭС, – поделился председатель фонда. – Рассчитываем также и на участие в ней представителей ЕС.
Вице-министр энергетики Мурат Журебеков напомнил всем о том, что у нас в стране разработана Концепция по переходу к «зеленой» экономике, согласно которой доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии будет доведена к 2021 году до 3% и до 10% – к 2030 году.
– Казахстан также намерен выполнить взятые на себя обязательства в рамках Парижского климатического соглашения по снижению выбросов парниковых газов на 15% по отношению к 1990 году, – добавил вице-министр.
По его информации, 27 ноября в республике пройдет последний в текущем году аукцион по проекту СЭЗ мощностью 50 МВт в Туркестанской области, для участия в котором приглашены потенциальные инвесторы.
– На сегодня в Казахстане введены объекты мощностью более 900 МВт. Реализуются проекты по ветряной, солнечной и гидроэнергетике, – сообщил спикер. – Имеются и проблемы, среди которых, к примеру, особое место занимают вопросы устойчивого развития и интеграции в сеть.
По словам вице-министра, на ближайшую перспективу необходимо развивать прежде всего сектор микрогенерации. Для этого требуется принятие комплексных законодательных поправок.
Постоянный представитель программы развития ООН в Казахстане Якуп Бериш в свою очередь дал высокую оценку проведению Казахстанской энергетической недели, назвав событие «ключевой платформой и значительным подходом для решения глобальных вопросов мировой энергетики».
– Мы призываем активно развивать экологически чистые источники энергии, считаем, что необходимо ускорять этот процесс не только в сфере генерации, но и больше внимания уделять снижению выбросов парниковых газов. Как следствие – уменьшатся риски изменения климата. Это наш долг перед будущими поколениями, – заключил спикер.
Ключевой инициативой III Саммита ВИЭ стало принятие резолюции, в которой одним из главных пунктов стало предложение по разработке Национальной программы развития «зеленой» экономики на предстоящий пятилетний период.
В ее рамках планируется отразить основные направления развития ВИЭ, эффективного использования природных ресурсов, энергосбережения, энергоэффективности, внедрения передовых доступных технологий в промышленности, экологических мероприятий, smart-grid и smart-cities и других.
Особую роль предлагается уделить развитию отечественной казахстанской науки, внедрению разработок know-how, а также увеличению казахстанского содержания в товарах, работах и услугах, используемых при осуществлении и планировании в стране «зеленых» проектов. В резолюции обозначена необходимость запуска специального проекта по продвижению принципов и идей «зеленой» экономики среди детей и молодежи.