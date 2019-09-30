​Культура «зеленого» менталитета

Участники III Саммита возобновляемых источников энергии, проходившего в Нур-Султане на площадке WEK 2019, не столько демонстрировали достигнутые рубежи, сколько обсуждали насущные проблемы отрасли. Более 300 делегатов из 20 стран мира, включая Казахстан, Россию, Южную Корею, Велико­британию, Францию, Германию, Индию и США, приняли участие в работе пленарного заседания, панельных сессий, в ходе которых были озвучены конкретные предложения, в том числе по совершенствованию законодательной базы ВИЭ, подготовке профессиональных кадров и многие другие.

Исполнительный директор Фонда Первого Президента – Елбасы Асет Исекешев в своем выступлении сделал акцент на необходимости формирования культуры «зеленого» менталитета.

– К сожалению, сегодня многим свойственно однобокое понимание «зеленой» экономики, ограниченное солнечными и ветряными электростанциями, – считает он. – Хотя это, прежде всего, другая ступень развития и совершенно другой образ жизни. К нему относятся «зеленый» экологически чистый транспорт, рациональное использование воды, тепловой энергии, электричества, а также внедрение новых энергосберегающих подходов в строительстве зданий, правильное отношение к сбору и утилизации мусора. Все это имеет неоценимое значение для окружающей нас природы, экономии как физических, так и финансовых ресурсов не только для страны в целом, но и отдельно взятого города, конкретного человека.

По мнению спикера, «зеленая» культура должна стать частью национальной культуры. Ее составляющей частью стала и непримиримая борьба с бюрократией, которой сегодня «страдают» различные государственные ведомства.

– Придерживаясь современных трендов «зеленой» экономики, мы тем не менее часто сталкиваемся с бюрократизмом, особенно в ведомствах и на госпредприятиях, ответственных за экспертизу, – подчеркнул Асет Исекешев. – Для продвижения принципов «зеленой» экономики необходимо институционально развивать законодательство, готовить кад­ры. Очень важно сформировать группы высокоэффективных специалистов, способных разрабатывать новые стандарты, с тем чтобы обеспечить трансформацию высокотехнологичных отраслей.

Точку зрения исполнительного директора Фонда Первого Президента – Елбасы поддержал Аркадий Дворкович, председатель фонда развития инновационного центра «Сколково». Он также считает, что решение вопросов ВИЭ часто оказывается слишком узким, замкнутым на бизнес-интересах. Но если рассматривать проблему комплексно, уверен спикер, принимая во внимание все составляющие – производство, использование, хранение, культуру потребления и новые управленческие подходы, то можно увидеть полную картину и получить максимальные результаты.

– На мой взгляд, одним из важнейших направлений является разработка эффективных технологий хранения электроэнергии – то, чем мы должны заниматься совместно, – считает Аркадий Дворкович. – Имеются разные подходы на основе разных физических и химических процессов и генераций. Немаловажно формирование культуры правильного производства и потребления электроэнергии, а также регулятивная база.

По его мнению, странам СНГ не хватает обмена наилучшими практиками, что позволит добиться наиболее эффективных результатов.

– Для обсуждения этого вопроса запланирована встреча глав правительств ЕАЭС, – поделился председатель фонда. – Рассчитываем также и на участие в ней представителей ЕС.

Вице-министр энергетики Мурат Журебеков напомнил всем о том, что у нас в стране разработана Концепция по переходу к «зеленой» экономике, согласно которой доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии будет доведена к 2021 году до 3% и до 10% – к 2030 году.

– Казахстан также намерен выполнить взятые на себя обязательства в рамках Парижского климатического соглашения по снижению выбросов парниковых газов на 15% по отношению к 1990 году, – добавил вице-министр.

По его информации, 27 ноября в республике пройдет последний в текущем году аукцион по проекту СЭЗ мощностью 50 МВт в Туркестанской области, для участия в котором приглашены потенциальные инвесторы.

– На сегодня в Казахстане введены объекты мощностью более 900 МВт. Реализуются проекты по ветряной, солнечной и гидроэнергетике, – сообщил спикер. – Имеются и проблемы, среди которых, к примеру, особое место занимают вопросы устойчивого развития и интеграции в сеть.

По словам вице-министра, на ближайшую перспективу необходимо развивать прежде всего сектор микрогенерации. Для этого требуется принятие комплексных законодательных поправок.

Постоянный представитель программы развития ООН в Казахстане Якуп Бериш в свою очередь дал высокую оценку проведению Казахстанской энергетической недели, назвав событие «ключевой платформой и значительным подходом для решения глобальных вопросов мировой энергетики».

– Мы призываем активно развивать экологически чистые источники энергии, считаем, что необходимо ускорять этот процесс не только в сфере генерации, но и больше внимания уделять снижению выбросов парниковых газов. Как следствие – уменьшатся риски изменения климата. Это наш долг перед будущими поколениями, – заключил спикер.

Ключевой инициативой III Саммита ВИЭ стало принятие резолюции, в которой одним из главных пунктов стало предложение по разработке Национальной программы развития «зеленой» экономики на предстоящий пятилетний период.

В ее рамках планируется отразить основные направления развития ВИЭ, эффективного использования природных ресурсов, энергосбережения, энергоэффективности, внедрения передовых доступных технологий в промышленности, экологичес­ких мероприятий, smart-grid и smart-cities и других.

Особую роль предлагается уделить развитию отечественной казахстанской науки, внедрению разработок know-how, а также увеличению казахстанского содержания в товарах, работах и услугах, используемых при осуществлении и планировании в стране «зеленых» проектов. В резолюции обозначена необходимость запуска специального проекта по продвижению принципов и идей «зеленой» экономики среди детей и молодежи.