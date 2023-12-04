Культурные связи крепнут Свежий выпуск 4 декабря 2023 г. 1:00 99 Рустам Алмазов В рамках Дней России в Казахстане в Алматы состоялась встреча отечественных и российских специалистов в области архивов и культуры. фото из архива "КП" Мероприятие «Казахстан – Россия: диалог культур» организовано Центральным государственным архивом кинофотодокументов и звукозаписей и представительством Россотрудничества в РК. Заместитель председателя Комитета архивов, документации и книжного дела МКИ РК Гульзира Карсакбаева зачитала приветственный адрес министра культуры и информации Аиды Балаевой. «Сотрудничество Казахстана и России в культурно-гуманитарной сфере является важной частью двусторонних отношений. Культурно-гуманитарные связи между двумя странами развиваются динамично. Эффективно реализована программа сотрудничества между заинтересованными министерствами двух стран в области культуры на 2020–2022 годы. Успешно проведены Дни культуры Казахстана и России, Дни казахского и русского кино. Укрепляется сотрудничество в сфере творческого образования, музеев, библиотек и других областях», – говорится в нем. Известные деятели культуры двух стран обсудили вопросы сохранения общего гуманитарного пространства, определив пути развития сотрудничества и реализации совместных культурных проектов, укрепления «горизонтальных» связей между киностудиями, музеями, архивами, театрами, библиотеками. В рамках мероприятия были организованы конференция «Киноархив: наследие и традиции советского кинематографа», мастер-классы, выставка «Преклоняю колени перед травою степной», знакомящая с цифровыми копиями уникальных музейных предметов и архивными фильмами об истории казахского кино. В зале Центрального государственного архива РК прошел ретроспективный показ фильма «Земля отцов» производства киностудии «Казахфильм», восстановленного российскими реставраторами. #культура #Россия #архив #РК #конференция