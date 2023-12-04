Культурные связи крепнут

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Рустам Алмазов

В рамках Дней России в Казахстане в Алматы состоялась встреча отечественных и российских специалистов
в области архивов и культуры.

фото из архива "КП"

Мероприятие «Казахстан – Россия: диалог культур» организовано Цент­ральным государственным архивом кинофотодокументов и звукозаписей и представительством Россотрудничества в РК.

Заместитель председателя Комитета архивов, документации и книжного дела МКИ РК Гульзира Карсакбаева зачитала приветственный адрес министра культуры и информации Аиды Балаевой. «Сотрудничество Казахстана и России в культурно-гуманитарной сфере является важной частью двусторонних отношений. Культурно-гуманитарные связи между двумя странами развиваются динамично. Эффективно реализована программа сотрудничества между заинтересованными министерствами двух стран в области культуры на 2020–2022 годы. Успешно проведены Дни культуры Казахстана и России, Дни казахского и русского кино. Укрепляется сотрудничество в сфере творческого образования, музеев, библиотек и других областях», – говорится в нем.

Известные деятели культуры двух стран обсудили вопросы сохранения общего гуманитарного пространства, определив пути развития сотрудничества и реализации совместных культурных проектов, укрепления «горизонтальных» связей между киностудиями, музеями, архивами, теат­рами, библиотеками.

В рамках мероприятия были организованы конференция «Киноархив: наследие и традиции советского кинематографа», мастер-классы, выставка «Преклоняю колени перед травою степной», знакомящая с цифровыми копия­ми уникальных музейных предметов и архивными фильмами об истории казахского кино. В зале Центрального государственного архива РК прошел ретро­спективный показ фильма «Земля отцов» производства киностудии «Казахфильм», восстановленного российскими реставраторами.

#культура #Россия #архив #РК #конференция

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