Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Каждая работа Елены Голубинской – не просто вещь, а целая история, рассказанная через узор, цвет и фактуру

фото из личного архива

О своем необычном деле таразская мастерица может говорить долго и увлеченно.

– Когда я работала в пошивочном цехе, то после изготовления одежды всегда оставались обрезки, которые обычно утилизировали. Но мне выбрасывать их было жалко. Тогда и появилась идея использовать их для создания чего-либо небольшого. Так из остатков от основного производства я решила попробовать шить сумки разных размеров. Это были экземпляры, сшитые по казахским традициям из множества лоскутков в стиле құрақ көрпе. Я собирала непохожие друг на друга геометрические рисунки, что в итоге делало ассортимент продукции разно­образным, – вспоминает Елена Голубинская.

Впервые свои изделия она продемонстрировала перед комиссией, которая занималась отбором продукции для выставок-ярмарок ремесленников. Сумки таразской рукодельницы получили тогда единогласное одобрение экспертов.

Спустя какое-то время шопперы Елены Голубинской стали появляться не только на городских и областных, но и на республиканских ярмарках ремесленников. Побывали таразские экосумки и на международных выставках в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Примечательно, что параллельно с участием в культурных мероприятиях мастерица активно агитирует население переходить на использование таких многоразовых сумок в быту. Они не боятся холодов и стирок, удобны и красивы, а также могут быть использованы как дополнение к образу и как носитель информации – через них удобно нести в массы культуру, искусство и творчество.

– Чтобы сделать шопперы более интересными по дизайну, помимо собственных иллюстраций я стала использовать работы жамбылских живописцев и графиков, – продолжает Елена Голубинская. – По договоренности с ними на моих сумках появились цифровые оттиски их работ. Безусловно, это разнообразило ассортимент и повысило привлекательность для потенциальных покупателей.

В настоящее время изделия набирают все большую популярность как среди местного населения, так и среди гостей из других стран. Благодаря зарубежным туристам теперь таразские экосумки носят в России, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Германии и США.

– Многие гости предпочитают использовать мои сумки в качестве ручной клади в самолете. В данном случае они выполняют одновременно три роли – функ­циональную, памятную и рекламную. Мне, как автору, это, безусловно, приятно, – говорит мастер.

Хочется вспомнить еще об одном факте, когда сумки с казахскими мотивами стали подарками. В качестве сувениров они были вручены участникам международных делегаций в Астане. Кроме того, шопперы были продемонстрированы как обязательный атрибут современного костюма на показах моды в столице и в Ассоциации деловых женщин региона, а также на фестивале тюльпанов в Жамбылской области.

При изготовлении сумок используются основные и подкладочные ткани, а также различная фурнитура. Для оформления применяются около 12 видов художественной отделки по текстилю. Среди них – ручная рос­пись, вышивка нитками, шнуром, бисером и пайетками, а также лоскутное шитье, аппликация, войлоковаляние и другие. Примечательно, что серийных шопперов у мастерицы нет, а это значит, что каждое ее изделие уникально.

Каждая сумка – это способ объе­динить красоту, практичность и заботу о природе, шаг к более чистому городу, где привычка беречь окружающую среду становится нормой.

– В Германии во всех магазинах нет полиэтиленовых пакетов. Зато шопперы и сумки повсюду в свободной продаже. Благодаря этому люди осознанно пользуются ими, не бросают их на улицах, заботясь как о своем бюджете, так и об окружающей среде. Думается, что подобную практику можно было бы внед­рить и в нашей стране. Моя цель – достижение не только практичности и эстетики в изделиях, но и сохранение традиций и экологии, – говорит Елена Голубинская.

С этой миссией вместе с коллегами по цеху она нередко выезжает в сельскую местность, проводит информационную работу и разного рода акции. И каждый раз вспоминает то время, когда авоськи служили долгие годы, а наши города и села оставались чистыми.

– Мы призываем местных жителей вернуться к этим видам сумок. Причем их необязательно покупать, можно сделать и своими руками, – замечает мастерица.

#регионы #Жамбылская область #ремесленница

