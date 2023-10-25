Курение на борту самолета обошлось пассажирке в 86 000 тенге

Происшествия
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Курившую на борту самолета пассажирку наказали в Павлодаре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазТАГ

Фото из открытых источников

«35-летняя пассажирка авиарейса курила в уборной на борту воздушного судна электронную сигарету. В отношении жительницы Павлодара составлен административный протокол по части 1-2 статьи 441 (потребление табачных изделий на борту воздушного судна) КоАП РК», - сообщили в аэропорту Павлодара.

Речь идет о рейсе сообщением Алматы-Павлодар.

Правонарушение предусматривает штраф 172 тыс. тенге, но на женщину наложили штраф в сокращенном порядке с 50% скидкой – 86 000 тенге. О нарушении в линейное отделение полиции аэропорта Павлодара сообщили представители авиакомпании.

#Павлодар #самолет #инцидент

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