Курьера арестовали за домогательства к девушке в Алматы

Суд
489
Дана Аменова
специальный корреспондент

Его признали виновным и назначили семь суток административного арестасообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям квалифицировал его действия по статье 434 КоАП – «Мелкое хулиганство». 

Несмотря на требование пострадавшей привлечь курьера к уголовной ответственности за действия сексуального характера, дело рассматривалось в рамках административного производства.

Пострадавшая рассказала, что курьер привёз ей цветы около 20:40. Букет оказался большим, поэтому девушка попросила мужчину поставить корзину на пол в прихожей.

По её словам, курьер зашёл в квартиру, поставил букет, после чего схватил её за халат, распахнул его и прикоснулся к груди. Девушка рассказала, что испытала сильный шок, выгнала мужчину из квартиры и с трудом закрыла дверь, находясь в стрессовом состоянии.

Она сообщила, что сразу после инцидента вызвала полицию и написала заявление. Позднее выяснилось, что мужчина работал в сервисе InDrive.

#суд #Алматы #арест #курьер

Популярное

Все
Первый небоскреб Alatau City
Не только сильные, но и красивые
Сахарный завод работает стабильно
Интерактивная платформа для профилактических решений
Итальянский дневник Софьи Самоделкиной
Историческая возможность выбрать будущее
Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан
Объединиться вокруг идеалов добра и справедливости
Заключены меморандумы с гостиницами и автопарками
Мост, который нужен «заранее»
Безопасность детей зависит от бдительности взрослых
Время благих деяний и благочестия
Токаев встретился в Вашингтоне с гражданами Казахстана
Нацелены на углубление кооперации
Открытый и содержательный разговор
Поиграй со мной!
Start: Жетысу жастары – время выбора!
«Зеленые» электростанции построят вместе с Китаем в трех регионах РК
Сбои в доставке газет в села могут привести к «информационной изоляции» целых территорий – сенатор
Семейное фото
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Ураган прошелся по Конаеву
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
О газе, тарифах и социальной справедливости
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Казахстанка подала на авиакомпанию в суд
Продажа почки за 13 млн тенге: житель Туркестанской области…
Собственника СМИ оштрафовали за незаконный опрос общественн…
Аэропорт Семея оштрафовали за завышение цен на авиатопливо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]