Его признали виновным и назначили семь суток административного ареста, сообщает Kazpravda.kz
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям квалифицировал его действия по статье 434 КоАП – «Мелкое хулиганство».
Несмотря на требование пострадавшей привлечь курьера к уголовной ответственности за действия сексуального характера, дело рассматривалось в рамках административного производства.
Пострадавшая рассказала, что курьер привёз ей цветы около 20:40. Букет оказался большим, поэтому девушка попросила мужчину поставить корзину на пол в прихожей.
По её словам, курьер зашёл в квартиру, поставил букет, после чего схватил её за халат, распахнул его и прикоснулся к груди. Девушка рассказала, что испытала сильный шок, выгнала мужчину из квартиры и с трудом закрыла дверь, находясь в стрессовом состоянии.
Она сообщила, что сразу после инцидента вызвала полицию и написала заявление. Позднее выяснилось, что мужчина работал в сервисе InDrive.