Его признали виновным и назначили семь суток административного ареста, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям квалифицировал его действия по статье 434 КоАП – «Мелкое хулиганство».

Несмотря на требование пострадавшей привлечь курьера к уголовной ответственности за действия сексуального характера, дело рассматривалось в рамках административного производства.

Пострадавшая рассказала, что курьер привёз ей цветы около 20:40. Букет оказался большим, поэтому девушка попросила мужчину поставить корзину на пол в прихожей.

По её словам, курьер зашёл в квартиру, поставил букет, после чего схватил её за халат, распахнул его и прикоснулся к груди. Девушка рассказала, что испытала сильный шок, выгнала мужчину из квартиры и с трудом закрыла дверь, находясь в стрессовом состоянии.

Она сообщила, что сразу после инцидента вызвала полицию и написала заявление. Позднее выяснилось, что мужчина работал в сервисе InDrive.