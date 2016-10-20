​Курс для служителей Фемиды

В XXI столетии остается актуальным высказывание известного философа Фрэнсиса Бэкона, что «В настоящее время экономическое благосостояние стран непосредственно зависит от состояния их сферы науки. Только те страны, которые уделяют серьезное внимание научным исследованиям, успешно осваивают наукоемкие технологии, мобилизуют для этого достаточно мощные финансовые, информационные, производственные, интеллектуальные средства, лидируют в современной политико-экономической гонке».

Как известно, сегодня система образования и науки Казахстана переживает период модернизации и, в свою очередь, со стороны государства делается многое для успешного и системного перехода этой сферы на международные стандарты.

Одновременно поступательное развитие общества и государства предполагает и дальнейшее совершенствование системы правосудия, которая должна соответствовать высоким требованиям правового государства. От судебного корпуса казахстанцы ждут беззаветной преданности, строгого соблюдения конституционных принципов справедливости, законности, обеспечения надежной защиты прав, свобод и законных интересов человека, общества и государства. Реализация поставленных задач невозможна без высокой квалификации судей, их твердой морально-этической позиции и высоких критериев, необходимых для обеспечения судебной власти в условиях правового государства.

Вопросам образования в стране, в том числе судебного, как важного звена правовой политики и механизма ее реализации, уделяется внимание в ряде государственных документов программного характера.

В Послании Президента указывается на «необходимость создания специа­лизированных направлений обучения, сфокусированных на информационных технологиях и новых формах распространения информации». В Концепции правовой политики РК на период с 2010 до 2020 годы отмечается, что одно из важных условий обеспечения индустриально-инновационного развития страны, повышения ее интеллектуального потенциала – это подготовка юридических кад­ров новой формации. В рамках Плана нации совершенствование системы правосудия ориентировано на ужесточение требований по подбору кадров.

Как известно, сегодня подготовкой кадров на должность судей занимается Академия правосудия при Верховном суде РК, которая осуществляет обучение магистрантов.

На мой взгляд, для реализации поручений Президента страны и государственных программных документов необходимо осущест­вить комплекс мероприятий организационно-управленческого и правового характера. При формировании контингента магистрантов использовать исключительно конкурсный отбор, исключив какие-либо направления, рекомендации руководителей судов или территориальных департаментов по судебному администрированию. Установить при поступлении в магистратуру Академии правосудия пороговые баллы для регионов. То есть для отдаленных регионов, где на конкурс подает меньшее число кандидатов, установить более низкий пороговый балл. Предусмот­реть положение, в соответствии с которым лицо, завершившее учебу в магистратуре Академии правосудия, в том случае, если не участ­вует в конкурсе на должность судьи в течение 2-х лет с момента окончания данного учебного заведения, должно возвратить средства, затраченные государством на его обучение.

Кроме того, необходимо постоянно совершенствовать преподавание учебных предметов и специальных курсов для кандидатов в судьи и судей. При этом в качестве педагогов следует привлекать известных ученых страны, а также действующих судей и судей в отставке.

В связи с нареканиями работодателей по поводу отсутствия у выпускников соответствующих навыков по ведению делопроизводства, заполнению процессуальных документов, а также психологической неподготовленности в отношении своей профессиональной работы, необходимо разработать нормативно-правовую базу по прохождению практики магистрантов в судебных и правоохранительных органах. То есть предусмотреть дуальное обучение в магистратуре таким образом, чтобы магистранты имели возможность не только посещать теоретические занятия, но и приобретать практические навыки, непосредственно проходя производственную практику в судах, в правоохранительных органах, адвокатуре, нотариате, в избирательных органах РК. Эта практика должна содержать в себе элемент обязательности и быть рассчитанной таким образом, чтобы у магистранта по окончании Академии было представление о деятельности судьи, что безусловно повысит уровень образованности выпускника магистратуры.

Поэтому считаем необходимым введение в учебный процесс Академии правосудия дуального образования.

В данном случае можно прибегнуть к немецкому опыту. Например, в Германии практическое образование длится два года, так называемая стажировка. В течение этого времени выпускник-бакалавр после учебы должен пройти обязательную стажировку в ряде учреждений (5 месяцев в суде по гражданским делам, 10 месяцев у адвоката и по 3 месяца в прокуратуре или суде по уголовным делам, в административных и избирательных органах).

За время стажировки выпускники приобретают разнообразные практические навыки. По окончании стажировки выпускники получают удостоверение о прохождении стажировки в каждом из учреждений. В удостоверениях отмечаются содержание стажировки и успех стажера.

Повышение квалификации судей представляет собой не что иное, как встречу судей за круглым столом для обсуждения проблемных вопросов и пути их решения, и поэтому традиционного чтения лекций стоя за кафедрой не должно быть. Непрерывное юридическое образование должно взять как можно больше из судебной практики. Фокусируясь на обучении практическим навыкам и рассмотрении судебной практики, оно должно опираться на организованную дискуссию среди служителей Фемиды. Иными словами, они должны учиться у своих же коллег под руководством ментора. Такой подход может обеспечить больший эффект от обучения, чем преподавание за кафедрой.

В комиссии при приеме вступительных экзаменов, а также при сдаче государственных экзаменов (после окончания полного курса) в магистратуру Академии правосудия должны участвовать двое действующих опытных судей, один авторитетный ученый нашей страны и представители Высшего судебного Совета РК.

Магистранты Академии правосудия пос­ле окончания полного курса должны проходить полиграфологическое исследование с целью получения дополнительной информации, указанной в статье 15 Закона «О Высшем судебном Совете Респуб­лики Казахстан».

Необходимо предусмотреть обязательный выбор направления в обучении: уголовное, гражданское, административное, ювенальное право, в соотношении с государственным заказом вакантных мест в судах.

Поставленные Главой государства в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» задачи совершенствования судебной сис­темы и судебного образования Республики Казахстан очень актуальны и подлежат глубокому научному исследованию.