Курс доллара упал ниже 440 тенге

Банки и финансы
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Национальная валюта укрепляется к доллару, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

Фото: Kazpravda.kz

Официальная стоимость доллара на 7, 8, 9 и 10 мая составила 439,43 тенге. Это минимум с 9 марта 2023 г.

«В последнее время тенге только и делает, что укрепляется к доллару. С начала года американская валюта подешевела на 3,3%. Поддержку тенге могут продолжать оказывать продажи валюты из Нацфонда. Однако уже не в прежней мере: объемы, запланированные на май ($750-850 млн), заметно уступают апрельским ($1,06 млрд). При этом покупки валюты для ЕНПФ остаются без изменений (апрель – $500 млн, май – $450-500 млн)», - говорится в сообщении.

Еще один возможный фактор укрепления тенге - улучшение торгового баланса. В I квартале положительное сальдо внешней торговли выросло на 9% (г/г).

Что касается евро и рубля, они предстоящие дни будут стоить 473,31 тенге и 4,82 тенге соответственно. Обе валюты за день слабеют к тенге. В первом случае речь идет о снижении курса на 0,4% (1,83 тг), во втором – на 0,8% (0,04 тг).

#валюта #доллар #Евро #курс тенге

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