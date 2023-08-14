Курс меняется – цены снижаются

Август – горячая пора для родителей школьников. Начиная с июля походы по магазинам становятся регулярными: родители присматриваются, прицениваются, ведь в запасе остается не так уж много времени, чтобы собрать ребенка к новому учебному году.

Покупка канцелярии – одна из затратных статей. В среднем она занимает примерно пятую часть от общих расходов на школьника. Однако в этом году, к большому удивлению костанайских родителей, цены на канцелярию приятно радуют.

– В прошлом году я собирала сына в первый класс, и все принадлежности, в том числе и канцелярские товары, покупала в начале июля. Конкретно на ручки-карандаши-пеналы мы потратили 15 тысяч тенге. Этим летом мы немного припозднились и боялись, что канцелярия подорожает в разы, потому что, например, в 2022-м цены на канцелярию только за лето повышались несколько раз. К тому же все говорят, что чем позже закупаешься, тем все дороже. Но нет, вот сейчас мы взяли тот же самый набор необходимой канцелярии, что и год назад, но он нам обошелся почти в 11 тысяч тенге, то есть на треть дешевле, – рассказала мама второклассника Евгения Ольховая.

Продавцы канцелярии в Костанае утверждают, что цены на товар зависят от курса рубля, потому что основная масса продукции поставляется из России. Курс изменился, вот и цены снизились.

– Первый раз канцелярия сильно подорожала во время пандемии, потом было затишье. А прошлым летом мы только и успевали ценники менять – вы же сами видели, что творилось с курсом. Сейчас цены тоже меняются, но в другую сторону. Если говорить о тетрадях, то простые – в клетку и линейку, что прошлым летом продавали по 45–50 тенге, сейчас стоят 30–35 тенге. Цена общей тетради из 48 листов нынче составляет 240 тенге, а в 2022-м – 300 тенге. Не стоит забывать, что товар товару рознь. Многое зависит от фирмы и качества. В целом на общие тетради цены упали от 30 до 60 тенге. То же самое с карандашами, пластилином, гуашью... Весь товар, который привезен из России, подешевел, – пояснила продавец канцелярских товаров Нургуль Досмухамедова.

Зависимость от курса для продавцов, работающих с товаром за иностранные деньги – настоящая головная боль. Они вынуждены подстраиваться под рынок, зачастую в ущерб себе.

– Мы не задираем цены, потому что понимаем: в этом случае к нам люди не будут ходить. Конкуренция на рынке канцелярии большая, поэтому у нас цены актуальные. Но есть обратная сторона. Вот сейчас, получив товар из России, я ставлю его дешевле, чем тот, что продавала год назад. Но теперь я ухожу в минус с остатками прошлого сезона, ведь ту продукцию мы закупали гораздо дороже, потому что курс рубля был выше. И сегодня мы вынуждены продавать его или по себестоимости, или даже дешевле, чем покупали, – объясняет владелица магазина «Канц­товары» Карина.

Единственная константа этого года – китайский товар, который на прилавки Костаная попадает через Алматы. Цены на канцелярию, импортированную из КНР, в регионе держатся на уровне прошлого сезона.