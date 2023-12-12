Кузница юных талантов

Красочные шарики, нарядные детишки – руководство клуба «Шыңға өрлеу» («Поднимаясь к вершинам») устроило для своих гостей и подопечных увлекательную шоу-программу под названием «Мейірімділік әлемі» («Мир доброты»). В ходе импровизированного концерта учащиеся младших классов пели, танцевали, играли на домбре. Состоялись также показательные мини-уроки по казахскому языку, математике, рисованию, игре в шахматы, физкультуре...

Прошло больше полугода, как в поселке Отеген-батыра, райцентре Илийского района, открылся социальный клуб «Шыңға өрлеу». При поддержке спонсоров здесь на бесплатной основе организованы внешкольные занятия (своего рода факультативы). Кроме того, действуют различные творческие кружки, есть классы музыки, декоративно-прикладного искусства. Детям помогают готовить домашние задания по школьным предметам, курсы дополнительного образования прошли уже свыше 400 младшеклассников из многодетных и малообеспеченных семей. Учебный семестр длится три месяца и рассчитан на 120 учеников.

Отличительная особенность благотворительного проекта – занятия в клубе ведут опытные наставники, педагоги-пенсионеры. Ветераны труда на деле доказывают, что и на заслуженном отдыхе можно приносить пользу обществу.

К примеру, преподаватель казахского языка и литературы Самаркуль Курамина 45 лет работала в школе села Бура Балхашского района Алматинской области. Она автор книги «Біздің білім ордасы – Тәуелсіздік құрдасы», среди ее учеников немало победителей и призеров республиканских и областных тематических олимпиад. Коллега Самаркуль Кураминой – тренер по игре в шахматы и тоғызқұмалақ Ерик Садыков – 42 года преподавал историю Казахстана, обществоведение, религиоведение и правоведение в школе села Карабулак Алакольского района.

Как отметили педагоги, они с большой радостью приняли приглашение на работу директора клуба «Шыңға өрлеу» Гулшар Аптимовой. Будучи уже несколько лет на пенсии, наставники соскучились по детям и теперь вновь окунулись в привычную среду – помогают малышам подтянуть учебу, раскрыть творческие навыки и умения.

Руководством клуба составлено удобное расписание занятий для школяров: те, кто учится после обеда, посещают кружки с утра, другие – в послеобеденное время. По словам Гулшар Аптимовой, дети занимаются с большим удовольствием, с каждым днем открывая в себе новые таланты. Довольны и родители, выражающие огромную благодарность авторам проекта.

– Мы несказанно рады открытию в нашем селе клуба, где дети совмещают полезное с приятным, – отзывается Нургуль Турсынбаева, мама второклассницы Айсулу Жараскызы. – Дочь стала более уверенной в себе: научилась петь, танцевать, играть в шахматы и тоғызқұмалақ. Она получила много новых знаний, лучше стали оценки по математике и казахскому языку в школе. Главное, ребенок увлечен и старается не пропускать ни одного занятия в клубе.

По мнению родителей, образовательная программа «Шыңға өрлеу» превосходит контенты многих платных кружков и секций. Здесь дети расширяют кругозор, развивают творческий потенциал. Немаловажно, что по итогам дополнительных занятий успеваемость улучшилась у 70% учащихся.

Как рассказала автор проекта «Шыңға өрлеу» Раиса Сыпабекова, идея создания сети благотворительных клубов пришла к ней в 2018 году, когда она работала директором Дома ветеранов Алматы.

– Пенсионерам-педагогам не хватает общения с детьми, – убеждена Раиса Мусабековна. – Вначале мы приглашали школьников в Дом престарелых и устраивали занятия там. Затем разработали проект, выиграли конкурс. Сегодня в Алматы дейст­вуют 15 отделений социального клуба, где ежедневно занимаются 880 детей. Среди наставников есть известные художники, деятели культуры и спорта. Они передают ребятам и жизненный опыт, и знания. Так происходит интеграция старшего и младшего поколений.

Результаты говорят сами за себя: поступило свыше 8 500 положительных отзывов от родителей учеников, общественных деятелей и депутатов Парламента, посетивших клубы. Есть планы по расширению сети «Шыңға өрлеу» в Алматинской области и масштабирования проекта в другие регионы страны. Для этого необходимо решить вопрос с финансированием, и тогда многодетные и малоимущие семьи получат доступ к уникальной системе детского дополнительного образования и творчества.

День открытых дверей удался: многочисленные гости, в том числе представители местного акимата и алматинских отделений клуба «Шыңға өрлеу», пожелали сельским педагогам процветания и успехов в деле воспитания подрастающего поколения.