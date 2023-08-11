Квартет квартирных мошенниц осудили в Талдыкоргане

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Группу квартирных мошенниц осудили в городе Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Фото: Kazpravda.kz

Полицейские Жетысу завершили расследование по группе мошенников и доказали их причастность к 11 преступлениям в Талдыкоргане. Общая сумма ущерба превысила 53 млн тенге.

В группу входили 4 женщины, действовавшие сообща последние несколько лет.

В основном горожанам обещали содействие в получении и покупке квартир по госпрограмме, но и также в разрешении других вопросов.

За свои услуги мошенницы брали вознаграждение в иностранной и отечественной валюте, переводами и «налом». В одном случае даже дали согласие взять живым скотопоголовьем.

Следствие длилось несколько месяцев, и в итоге все четверо оказались на скамье подсудимых.

Суд учел раскаяние и наличие малолетних детей у каждой из обвиняемых, а также полное восстановление ущерба потерпевшим.

Приговором суда одной из подсудимых назначено 4 года лишения свободы условно, а трем другим – по 3,5 года ограничения свободы.

#суд #мошенничество #Жетысуская область #Талдыкорган #приговор #жилье

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