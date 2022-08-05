Квентин Тарантино назвал величайший фильм в истории

Квентин Тарантино назвал триллер “Челюсти” Спилберга величайшим фильмом в истории, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Американский режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино в подкасте Cinemablend назвал величайший фильм в истории кинематографа.

По мнению кинодеятеля, лучшая картина всех времен — “Челюсти” (1975) режиссера Стивена Спилберга. “С точки зрения кинопроекта, лучше "Челюстей" ничего не было. Нет ничего лучше, чем "Челюсти". Это лучший фильм, когда-либо снятый”, — заявил Тарантино.

Кинодеятель также добавил, что многие картины пытались повторить успех “Челюстей”, но ни одной не удалось этого сделать.

Ранее Тарантино назвал “Свинку Пеппу” величайшим мультсериалом.