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Квентин Тарантино назвал величайший фильм в истории
Квентин Тарантино назвал триллер “Челюсти” Спилберга величайшим фильмом в истории, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Американский режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино в подкасте Cinemablend назвал величайший фильм в истории кинематографа.
По мнению кинодеятеля, лучшая картина всех времен — “Челюсти” (1975) режиссера Стивена Спилберга. “С точки зрения кинопроекта, лучше "Челюстей" ничего не было. Нет ничего лучше, чем "Челюсти". Это лучший фильм, когда-либо снятый”, — заявил Тарантино.
Кинодеятель также добавил, что многие картины пытались повторить успех “Челюстей”, но ни одной не удалось этого сделать.
Ранее Тарантино назвал “Свинку Пеппу” величайшим мультсериалом.