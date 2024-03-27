Квитанции за март огорчат многих жителей Жетысу

Тарифы на отопление, горячую, холодную воду и канализацию для жителей областного цент­ра поднялись еще с 1 января нынешнего года. Так, стоимость гигакалории тепловой энергии для потребителей ГКП «Талдыкоргантеплосервис» составила 3 902,60 тенге с удорожанием на 8,3%.

Цена кубометра горячей воды вырос­ла с 233,69 тенге до 253,06 тенге. Тариф на холодную воду ГКП «Жетысу Водоканал» увеличил до 169,05 тенге⁄м3 – повышение составило 4,37 тенге. Население за услуги водоснабжения и водоотведения стало платить 76,16 тенге⁄м3 и 81,76 тенге⁄м3 соответственно с удорожанием в среднем на 2,7%.

Почему тарифы увеличиваются и в чем же здесь выгода для конечного потребителя, подробно рассказали представители департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по области Жетысу и снабжающих организаций.

По словам директора ТОО «Жетысу Энерготрейд» Маната Абдамбаева, 11 районных отделов сбыта предприя­тия обслуживают более 194 тыс. абонентов, подавляющее число которых – жители частного сектора. С 1 марта стоимость электроснабжения стала дороже для всех категорий потребителей, так как повысили тарифы на свои услуги Единый закупщик и энергопередающие организации.

– Основными причинами повышения отпускного тарифа для потребителей области Жетысу является повышение тарифа Единым закупщиком электрической энергии в лице ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», – отметил Манат Абдамбаев. – Соглас­но приказу министра национальной экономики, для области он увеличен с 11,47 тенге до 14 тенге. Также более чем на 70% повысились тарифы на услуги поддержания готовности электричес­кой мощности – с 1,24 тенге за 1 кВт·ч до 2,20 тенге. Вырос тариф за услуги транзита и балансирования по сетям от АО «ТАТЭК», АО «KEGOC». И другие энергопередающие организации региона повысили отпускные тарифы на передачу электрической энергии.

Теперь средний тариф составит 35,2 тенге⁄кВт·ч с учетом НДС. При этом рядовые потребители будут платить по 25,47 тенге⁄кВт·ч, что дороже ранее действовавшей цены на 4,57 тенге. Для юридических лиц свет подорожал сразу на 7,74 тенге и теперь стоит 43,12 тенге за кВт·ч. Для бюджетных же организаций цена достигла 84,94 тенге⁄кВт·ч с ростом тарифа почти на 27 тенге. Более чем на 6 тенге поднялась цена для производителей социально значимых продуктов питания и составила размер среднеотпускного тарифа.

– Изменение среднего чека для населения при примерном потреблении по лицевому счету в размере 178 киловатт-часов составит 726 тенге, – уточнил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по облас­ти Жетысу Арман Сагымбеков. – При этом уязвимые слои населения будут защищены от изменения тарифов за счет механизма жилищной помощи. В свою очередь тарифы дифференцированы по трем уровням в зависимости от объемов потребления.

Как пояснил глава областного ДКРЕМ, процесс тарифообразования в первую очередь должен быть комфорт­ным для потребителей коммунальных услуг. Поэтому заявки субъек­тов-монополистов рассматривались с учетом прозрачности и глас­ности с обязательным проведением публичных слушаний. Не менее важным является и то, что повышение стои­мости комуслуг помогает проводить модернизацию мощностей и сетей снабжаю­щих предприятий, износ которых на сегодня достигает критических показателей. В АО ­«ТАТЭК» он превышает 80%, а у «Талдыкоргантеплосервис» составляет 64%.

– В 2023 году ГКП «Талдыкоргантеп­лосервис» обновлено 2,2 километра сетей теплоснабжения, а АО ­«ТАТЭК» – более 100 километров электрических сетей и 72 единицы оборудования, – рассказал Арман Сагымбеков. – Таким образом в прошлом году достигнуто снижение износа на 1,7 и 2%, а уменьшение потерь – на 1,9 и 1,2% соответственно.

Новые тарифы также позволяют повышать заработную плату специалистам, подчеркивают в ведомстве. А это сказывается не только на качестве жизни граждан, но и на работе предприятий, ведь из-за низкой оплаты труда там уже много лет наблюдается отток квалифицированных кадров.

В целом в рамках масштабного проекта «Тариф в обмен на инвестиции» планируется ежегодно снижать изношенность инженерных сетей и энергоисточников на 2%, чтобы к 2029 году довести этот показатель до 15%. Для конечного потребителя это означает бесперебойное обеспечение коммунальными услугами с уменьшением риска возникновения аварийных ситуаций.

На 2024 год суммы инвестиционных программ у теплоснабжающего предприятия составят 262 млн 442 тыс. тенге, а у поставщика электроэнергии – более полутора млрд тенге, сообщают в ДКРЕМ. Монополисты регулярно предоставляют в ведомство полный отчет об исполнении утвержденной программы. За целевым расходованием средств следит специально созданная рабочая группа, а также представители общественности, подчеркнул руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по области Жетысу.