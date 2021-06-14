Кыргызстан и Таджикистан помогут решить вопрос дефицита воды на юге Казахстана

Дополнительные 645 миллионов кубометров воды сбросят Кыргызстан и Таджикистан этим летом Казахстану . Это частично поможет решить ситуацию с маловодьем в южных регионах страны. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
"Но расслабляться не стоит. Местные власти должны провести разъяснительную работу с фермерами и составить график рационального водопользования, чтобы воды хватило на всех. Только в Туркестанской области площадь посевов составляет 440 тысяч гектаров. Сейчас потребность в поливе растёт, поэтому многое зависит от объема притока в реку Сырдарья по межгосударственным каналам Достык, Зах, Ханым", - сказал министр.
Как отмечается, объем Шардаринского водохранилища по сравнению с прошлым годом меньше на 550 миллионов кубометров. В регионе запустили канал машинной подачи воды из водохранилища и задействовали 14 дренажных скважин и насосы.
"Чтобы избежать дефицита полива, в Сырдарью должна поступать вода, мощностью 200 кубометров в секунду. Кроме того, по каналу Достык из Узбекистана должно поступать 50 кубометров влаги в секунду. Но на сегодня мы получаем только 70% от необходимого объёма влаги", - прокомментировал директор туркестанского филиала РГП "Казводхоз" Мерлан Керимжанов.
"Но расслабляться не стоит. Местные власти должны провести разъяснительную работу с фермерами и составить график рационального водопользования, чтобы воды хватило на всех. Только в Туркестанской области площадь посевов составляет 440 тысяч гектаров. Сейчас потребность в поливе растёт, поэтому многое зависит от объема притока в реку Сырдарья по межгосударственным каналам Достык, Зах, Ханым", - сказал министр.
Как отмечается, объем Шардаринского водохранилища по сравнению с прошлым годом меньше на 550 миллионов кубометров. В регионе запустили канал машинной подачи воды из водохранилища и задействовали 14 дренажных скважин и насосы.
"Чтобы избежать дефицита полива, в Сырдарью должна поступать вода, мощностью 200 кубометров в секунду. Кроме того, по каналу Достык из Узбекистана должно поступать 50 кубометров влаги в секунду. Но на сегодня мы получаем только 70% от необходимого объёма влаги", - прокомментировал директор туркестанского филиала РГП "Казводхоз" Мерлан Керимжанов.