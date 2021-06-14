Кыргызстан и Таджикистан помогут решить вопрос дефицита воды на юге Казахстана

Общество
Фото: yujanka.kz
Дополнительные 645 миллионов кубометров воды сбросят Кыргызстан и Таджикистан этим летом Казахстану . Это частично поможет решить ситуацию с маловодьем в южных регионах страны. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

"Но расслабляться не стоит. Местные власти должны провести разъяснительную работу с фермерами и составить график рационального водопользования, чтобы воды хватило на всех. Только в Туркестанской области площадь посевов составляет 440 тысяч гектаров. Сейчас потребность в поливе растёт, поэтому многое зависит от объема притока в реку Сырдарья по межгосударственным каналам Достык, Зах, Ханым", - сказал министр.

Как отмечается, объем Шардаринского водохранилища по сравнению с прошлым годом меньше на 550 миллионов кубометров. В регионе запустили канал машинной подачи воды из водохранилища и задействовали 14 дренажных скважин и насосы.

"Чтобы избежать дефицита полива, в Сырдарью должна поступать вода, мощностью 200 кубометров в секунду. Кроме того, по каналу Достык из Узбекистана должно поступать 50 кубометров влаги в секунду. Но на сегодня мы получаем только 70% от необходимого объёма влаги", - прокомментировал директор туркестанского филиала РГП "Казводхоз" Мерлан Керимжанов.

Популярное

Все
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
Казахстан усиливает развитие транзитно- транспортного потенциала страны
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
Мэтра казахского традиционного искусства Алмаса Алматова чествовали в Астане
Димаш принял участие в творческом семинаре в Пекине
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Казахстан завоевал три золотые медали на турнире по конкуру в Узбекистане
Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали этапа Кубка мира в Бразилии
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
На побережье озера Алаколь открыли универсальное спасательное подразделение
Казахстанские ватерполисты выиграли второй матч на Азиатских пляжных играх в Китае
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»

Читайте также

Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуж…
Вручены государственные награды от имени Президента
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Даны конкретные поручения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]