Кыргызстан намерен ввести запрет на ввоз куриных яиц

Сельское хозяйство, В мире, Экономика
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Айман Аманжолова
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Период запрета - шесть месяцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ об этом был вынесен на общественное обсуждение.

Как говорится в проекте постановления, который инициировало министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и водного хозяйства КР, целью и задачами настоящего проекта постановления является обеспечение продовольственной безопасности страны и стабилизация рыночных цен на продовольственные товары для обеспечения функционирования внутреннего рынка, а также поддержание отечественных товаропроизводителей в весенне-летний и летне-осенний период.

Как говорится в справке-обосновании, в Кыргызстане производство яиц достигло 90-100%. А в летне-осенний период в КР наблюдается значительный рост производства количества яиц в домашних хозяйствах. В то же время возрастает риск ввоза в страну продукции, которая не соответствует требованиям пищевой безопасности.

#Кыргызстан #запрет #импорт #яица

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