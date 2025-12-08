Фото: Polisia.kz

Полицейские мегаполиса обнаружили квартиру, переоборудованную под лабораторию для выращивания запрещенных растений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

По данным правоохранителей, квартира выявлена в ходе ОПМ «Участок» при обходе одного из жилых комплексов Ауэзовского района. Внутри находились растения, запрещенные к возделыванию и содержащие наркотические вещества.

На месте правоохранители провели необходимые первоначальные процессуальные действия. По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. В данное время устанавливаются причастные лица и обстоятельства организации незаконной деятельности.

«Мероприятие «Участок» направлено не только на укрепление связи с населением, но и на выявление правонарушений, которые могут скрываться прямо в жилых домах. Этот случай еще раз показывает, что системная работа дает результаты. Любая незаконная деятельность, связанная с наркотиками, представляет угрозу для общества, и мы будем продолжать принимать самые жесткие меры в соответствии с законом. Призываем жителей района сообщать о подозрительных фактах, чтобы вместе поддерживать безопасность в наших домах и дворах», – резюмировал начальник УП Ауэзовского района Данияр Мендебаев.

Напомним, в Туркестанской области сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности задержали 38-летнего мужчину за незаконное культивирование наркосодержащих растений.