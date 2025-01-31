Житель Туркестанской области изготавливал наркотики в своем доме
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Там же были обнаружены два огнестрельных оружия
В Туркестанской области сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности задержали 38-летнего мужчину за незаконное культивирование наркосодержащих растений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
На территории его дома обнаружена незаконная наркофитолаборатория. Из теплицы изъяты оборудования для выращивания наркотиков и мешки с растительным веществом, общий вес которых составил более 60 кг.
Также в доме подозреваемого обнаружены и изъяты два огнестрельных оружия.
«В настоящее время назначены экспертизы. Работа в этом направлении продолжается», - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.