Житель Туркестанской области изготавливал наркотики в своем доме

Там же были обнаружены два огнестрельных оружия

Фото: polisia.kz

В Туркестанской области сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности задержали 38-летнего мужчину за незаконное культивирование наркосодержащих растений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

На территории его дома обнаружена незаконная наркофитолаборатория. Из теплицы изъяты оборудования для выращивания наркотиков и мешки с растительным веществом, общий вес которых составил более 60 кг.

Также в доме подозреваемого обнаружены и изъяты два огнестрельных оружия.