Победителей международного конкурса молодых хореографов наградили в Астане

В Казахской национальной академии хореографии состоялся Международный конкурс молодых хореографов, приуроченный к Международному дню танца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Творческое состязание объединило участников из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Узбекистана, России, Башкортостана (РФ) и Азербайджана.

В состав международного жюри вошли признанные специалисты отрасли: заслуженный артист РСФСР, кавалер ордена «Достық» II степени Константин Заклинский, международный педагог-хореограф Ирма Кардано, главный балетмейстер ансамбля «Гүлдер», кандидат искусствоведения Анвара Садыкова.

Программа включала конкурсные показы, мастер-классы по национальным танцам, а также мастер-класс Ирмы Кардано по технике Хосе Лимона.

Кроме того, для руководителей делегаций был организован форум «Цифровая трансформация вузов искусств: вызовы и перспективы».

Во втором туре конкурса было представлено 25 постановок. Молодые хореографы продемонстрировали разнообразие художественных решений, современные подходы к сценическому движению и авторское видение хореографического искусства.

По итогам конкурса лауреатами I премии стали Ольга Николайчук из Москвы и Бауыржан Салауатов из Астаны. II премии удостоены Алиби Искандиров из Алматы и Ерсултан Тойгулов из Астаны, III премии – Анна Борщова из Минска и Фаим Кибиров из Алматы.

Также были вручены специальные призы за сохранение национальных традиций, творческую перспективу и профессиональное мастерство. Отдельные участники получили сертификаты на летнюю стажировку от Barcelona Ballet Project.