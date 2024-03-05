Лапша не прокатила

Общество
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Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы пресекли попытку передачи осужденным запрещенных предметов.

фото из архива "КП"

Как рассказали в ДУИС ВКО, мужчина приехал повидаться с другом, отбывающим срок за тяжкое преступление. В числе гостинцев он привез приятелю лапшу быстрого приготовления, конфеты и пластиковую бутылку с жидким мылом.

При их досмотре выяснилось, что подарки – с «сюрпризом». Например, в упаковке с фастфудом находились беспроводные наушники и Wi-Fi-роутер. В емкости с мылом под этикеткой имелся надрез, где был спрятан смартфон. Сим-карту мужчина завернул в фантик и надеялся пронести вместе с конфетами. Устройства имели полную зарядку и были готовы к использованию.

– В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье 481 Кодекса об административных правонарушениях, – рассказала официальный представитель ДУИС Салтанат Ожиканова. – Жителю Усть-Каменогорска грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, или почти 37 тысяч тенге, с конфискацией запрещенных предметов.

#Усть-Каменогорск #штраф #тюрьма #ДУИС ВКО

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