Лапша не прокатила Общество 5 марта 2024 г. 2:00 12 Галина Вологодская В Усть-Каменогорске сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы пресекли попытку передачи осужденным запрещенных предметов. фото из архива "КП" Как рассказали в ДУИС ВКО, мужчина приехал повидаться с другом, отбывающим срок за тяжкое преступление. В числе гостинцев он привез приятелю лапшу быстрого приготовления, конфеты и пластиковую бутылку с жидким мылом. При их досмотре выяснилось, что подарки – с «сюрпризом». Например, в упаковке с фастфудом находились беспроводные наушники и Wi-Fi-роутер. В емкости с мылом под этикеткой имелся надрез, где был спрятан смартфон. Сим-карту мужчина завернул в фантик и надеялся пронести вместе с конфетами. Устройства имели полную зарядку и были готовы к использованию. – В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье 481 Кодекса об административных правонарушениях, – рассказала официальный представитель ДУИС Салтанат Ожиканова. – Жителю Усть-Каменогорска грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, или почти 37 тысяч тенге, с конфискацией запрещенных предметов. #Усть-Каменогорск #штраф #тюрьма #ДУИС ВКО