Льдину с двумя рыбаками оторвало в ВКО

В Восточно-Казахстанской области спасли рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК.

На оторвавшейся от берега льдине в Самарском районе, на Бухтарминском водохранилище оказались двое мужчин 57 и 48 лет.

Прибыв на место вызова, сотрудники службы ЧС добирались до пленников на резиновой лодке.

Рыбаки благополучно доставлены на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

В ДЧС не раз предупреждали, что из-за теплой погоды весной на лед выходить опасно, однако рыбаков это не останавливает.