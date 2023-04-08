Льдину с двумя рыбаками оторвало в ВКО
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В Восточно-Казахстанской области спасли рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МЧС РК.
На оторвавшейся от берега льдине в Самарском районе, на Бухтарминском водохранилище оказались двое мужчин 57 и 48 лет.
Прибыв на место вызова, сотрудники службы ЧС добирались до пленников на резиновой лодке.
Рыбаки благополучно доставлены на берег. В медицинской помощи они не нуждались.
В ДЧС не раз предупреждали, что из-за теплой погоды весной на лед выходить опасно, однако рыбаков это не останавливает.