Ледостав на Урале стал причиной отключения водоснабжения в Атырау

Еще в одном регионе произошло ЧП в сфере коммунального хозяйства, передает Kazpravda.kz

Фото: Рыбалка и охота в Казахстане

КГП "Атырау облысы Су Арнасы" информирует жителей города Атырау и пригородных поселков о том, что в связи с наступлением морозов и малыми скоростями движения воды в реке Урал, который является источником водоснабжения города и пригородных поселков, образовалось становление льда.

"По этой причине в местах забора воды насосными станциями водозаборных сооружений образовалась шуга (шауш). Данное явление стало причиной остановки водозаборных сооружений города", – говорится в сообщении коммунального предприятия.

В настоящее время службами КГП "Атырау облысы Су Арнасы" принимаются все необходимые меры по запуску водозаборных сооружений города.

"Вода будет подаваться планомерно по мере устранение ледниковых заторов", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось об аварии на Экибастузской ТЭЦ и о проблемах с теплоснабжением в Актау.