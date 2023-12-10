Несколько микрорайонов Актау остались без тепла

Авария на трубопроводе произошла в областном центре, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Сразу несколько жилых массивов города отключили от теплоснабжения, сообщает inAktau.kz.

«В КЖСА сообщили, что в связи с аварийным порывом на магистральном трубопроводе теплосети полностью остановлена подача теплоснабжения в 11, 12, 13, 16, 18, 18а микрорайонах», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что нет тепла в ряде домов в 9, 14, 15, 17, 19, 20, 20а, 26, 27 и 29 микрорайонах.