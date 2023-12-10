Несколько микрорайонов Актау остались без тепла

Происшествия
266
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Авария на трубопроводе произошла в областном центре, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Сразу несколько жилых массивов города отключили от теплоснабжения, сообщает inAktau.kz.

«В КЖСА сообщили, что в связи с аварийным порывом на магистральном трубопроводе теплосети полностью остановлена подача теплоснабжения в 11, 12, 13, 16, 18, 18а микрорайонах», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что нет тепла в ряде домов в 9, 14, 15, 17, 19, 20, 20а, 26, 27 и 29 микрорайонах.

#Актау #авария #отопление

Популярное

Все
Сбежавшие из центра адаптации девочки прятались в съемной квартире
На Экибастузской ТЭЦ ликвидировали ночную аварию
Казахстан и ОАЭ намерены довести объём взаимной торговли до $1 млрд
О погоде на воскресенье рассказали синоптики
Фламинго задержались с отлётом в Мангистау
Артисты "Геликон-опера" впервые спели на казахском языке
Кипр откроет посольство в Астане в 2024 году
Минсельхоз усовершенствовал механизм субсидирования ставок вознаграждения
Пласидо Доминго предложил Димашу записать дуэт
Несколько микрорайонов Актау остались без тепла
Ледостав на Урале стал причиной отключения водоснабжения в Атырау
Врачи спасли беременную и ее плод после страшного ДТП
Инаугурация Хавьера Милея на посту президента состоится в Аргентине
Близкие по духу и системе ценностей
В английской Премьер-лиге сменился лидер
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Судебная система в контексте реформ
Спрогнозирован путь Казахстана на чемпионат мира по футболу - 2026
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
Казахстан и Россия намерены интегрировать информсистемы АПК
В Париже при нападении с ножом погиб один прохожий
Курсанты учебного центра КУИС МВД массово госпитализированы в Павлодаре
Фигурист Рахат Бралин завоевал "бронзу" в Стамбуле
Тело пропавшего 4-летнего мальчика нашли полицейские
Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе
Успешно прооперирован годовалый ребенок с редкой патологией в Алматы
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Основатель inDrive получил казахское гражданство
Кукуруза может стать «свинцовой»
Производство сахара в РК упало почти на треть
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Числившийся мертвым при пожаре в алматинском хостеле мужчина оказался живым
3 декабря отмечается Международный день инвалидов
Зима вступила в свои права в Казахстане
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ

Читайте также

Ледостав на Урале стал причиной отключения водоснабжения в …
Сбежавшие из центра адаптации девочки прятались в съемной к…
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахт…
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Акт…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]