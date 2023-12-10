На Экибастузской ТЭЦ ликвидировали ночную аварию

Станция временно снизила температуру подачи воды, передает Kazpravda.kz
Авария произошла на Экибастузской ТЭЦ в воскресенье в 01:10.
"На Экибастузской ТЭЦ сработал механизм защиты оборудования. Станция временно снизила температуру подачи воды. В 01:10 на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Повреждение устранено в 05:30. Из-за имеющегося повреждения затопило багерную насосную второго цеха водогрейных котлов. Были запущены два энергетических котлоагрегата, находящиеся в горячем резерве", - говорится в сообщении ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
Силами рабочего персонала ТЭЦ и управления по чрезвычайным ситуациям Экибастуза ведутся работы по откачке воды. Подготовлен резервный двигатель для замены и последующего запуска багерной насосной станции.
В данный момент на станции в работе находятся семь котлоагрегатов, из которых три котла водогрейного цеха временно работают на мазуте.
Температура подачи составляет 70 градусов.
"В ближайшие часы будут завершены работы по запуску багерной насосной, после чего будет обеспечена стандартная работа водогрейных котлов на угле согласно графику", - заверили в компании.