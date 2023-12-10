На Экибастузской ТЭЦ ликвидировали ночную аварию

Фото: ТОО "Экибастузтеплоэнерго"

Авария произошла на Экибастузской ТЭЦ в воскресенье в 01:10.

"На Экибастузской ТЭЦ сработал механизм защиты оборудования. Станция временно снизила температуру подачи воды. В 01:10 на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Повреждение устранено в 05:30. Из-за имеющегося повреждения затопило багерную насосную второго цеха водогрейных котлов. Были запущены два энергетических котлоагрегата, находящиеся в горячем резерве", - говорится в сообщении ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

Силами рабочего персонала ТЭЦ и управления по чрезвычайным ситуациям Экибастуза ведутся работы по откачке воды. Подготовлен резервный двигатель для замены и последующего запуска багерной насосной станции.

В данный момент на станции в работе находятся семь котлоагрегатов, из которых три котла водогрейного цеха временно работают на мазуте.

Температура подачи составляет 70 градусов.