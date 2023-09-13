Легализовать "помогаек" в ЦОНах предлагает депутат Мажилиса

Мажилис, Госуслуги, Мнения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По мнению депутата Мажилиса Екатерины Смышляевой, от института «помогаек» избавиться крайне затруднительно, поскольку в них есть потребность, и после его легализации госкорпорация могла бы зарабатывать, это было бы оказанием сервисных услуг.

Фото: Kazpravda.kz

Некоторые ЦОНы располагаются в аварийных либо неприспособленных помещениях, отдельные ведомства пытаются «скрыть» услуги от госконтроля, а так называемые «помогайки» в ЦОНах вполне смогут стать легальными работниками НАО «ГК «Правительство для граждан». Эти и другие актуальные вопросы развития сферы государственных услуг обсудили на заседании комитета партийного контроля AMANAT, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Салауат Муксимов рассказал, что в настоящее время нет четких критериев для определения платности тех либо иных государственных услуг, у МВД они практически все платные, а у Минобороны – бесплатные. Также он обратил внимание на проблему неполноценных государственных услуг.

«Отдельные ведомства, желая спрятать основную услугу от госконтроля, от агентства, признают в госуслугах только частичные этапы. К примеру, в жилищной сфере постановка в очередь на получение жилья признается госуслугой, а непосредственно выдача этого жилья уже не является госуслугой. Допустим, граждане жалуются, что кому-то выдали жилье без очереди. Мы данный факт проверяем, выясняем, что постановка на очередь была законна, а дальше проверить не можем», – сказал он.

Член комитета, депутат Мажилиса Екатерина Смышляева сообщила, что сейчас в Парламенте рассматривается законопроект по
повышению статуса работников госкорпорации. Это позволить решить проблему текучести кадров.

«Сама госкорпорация не имеет финансовой и юридической самостоятельности, поэтому нужно присвоить ей статус юридического лица публичного права. Это позволит наращивать коммерческий компонент. К примеру, институт «помогаек». Избавиться от них крайне затруднительно, поскольку в них есть потребность. Их нужно легализовать через дополнительные
сервисы ЦОНов. И госкорпорация могла бы зарабатывать, это было бы оказанием сервисных услуг», – сказала она.

По итогам заседания члены комитета приняли ряд рекомендаций для центральных и местных государственных органов, в том числе: меры по улучшению материально-технического и организационного обеспечения деятельности ЦОНов, изменение законопроекта по вопросам государственной корпорации, усиление контроля за качеством оказания государственных услуг и их
дальнейший перевод в цифровой формат.

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