Легче управлять

В Усть-Каменогорске оцифровали больше 40% сетей и коммуникаций.

Как рассказали в городском акимате, работа проводится в рамках создания республиканского геопортала инфраструктурных объектов. На сегодня уже оцифровано 3,6 тыс. га, или 42,3% застроенной территории областного центра Восточного Казахстана.

В единой электронной базе концентрируются сведения о точном расположении инженерных объектов и коммуникаций, в том числе сетей водо- и теплоснабжения, канализации, линий элект­ропередачи, освещения, дорог. Фиксируются точные технические характеристики, а также актуальное состояние, границы существующей и перспективной застройки, вплоть до «красных» линий и отдельно стоящих зданий.

По словам специалистов, такие сведения необходимы для конт­роля нагрузки на сетях, а также устранения аварий и перебоев. «Цифра» помогает спланировать необходимый ремонт, работы по модернизации и подключению новых объектов.