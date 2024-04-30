Легендарные футболисты участвуют в экологической акции «Таза Қазақстан» в Астане

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Коло Туре и Фадига Халилу, которые приехали в нашу страну специально для проекта «Super bol», приняли участие в акции по посадке саженцев на территории Казахстанской федерации футбола в Астане.

«Я впервые приехал в Казахстан в качестве специального гостя на футбольный проект. Очень рад принять участие в акции. До этого я был во многих городах. Но Астана особенно покоряет своей красотой. Видно, что чистота поставлена на первое место. Я рад, что вы меня пригласили и на экоакцию!», - сказал Коло Туре, который в свое время играл за «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль».

Отметим, что 8 апреля стартовал проект «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка». В столице продолжается тематическая неделя «Өнегелі ұрпақ», направленная на благоустройство территории домов, где проживают, ветераны, семьи сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе службы, в домах престарелых.

Всего в Астане в этом году планируется посадить 1,1 миллиона зеленых насаждений. На территории города за три недели уже высажено более 74 тысяч саженцев.

Напомним, в течение 3 недель в столице проходит экоакция «Таза Қазақстан: Астана — образец чистоты и порядка». Напомним, в рамках масштабной экоакции проводится санитарная очистка города, ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов. Также ведутся работы по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, уборке газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.