Легендарный фильм «Қыз-Жібек» вернулся на большие экраны

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Рустам Алмазов

«Қыз-Жібек» – жемчужина казахского фольклора и кинематографа. Экранизация лиро-эпической поэмы состоялась в 1972 году на киностудии «Казахфильм». И вот полвека спустя фильм казахского режиссера Султан-Ахмета Ходжикова вновь вернулся на большие экраны.

фото пресс-службы МКИ

Эксклюзивный кинопоказ легендарной кинокартины киностудия «Казахфильм» приурочила ко Дню всех влюбленных, который отмечается в Казахстане 15 апреля.

На показе присутствовали известные казахстанские артисты, сыгравшие главные роли – Меруерт Утекешева (Қыз-Жібек) и Асанали Ашимов (Бекежан), представители театральной и кинообщественности.

По словам Меруерт Утекешевой, картину «Қыз-Жібек» должен посмотреть каждый. Фильм создавали выдающиеся деятели культуры, чьи имена вошли в историю казахстанского искусства.

– Отрадно, что через столько лет «Қыз-Жібек» можно будет увидеть в кинотеатрах. В свое время картина покорила многие сердца, и, думаю, что нынешнее поколение оценит ее по достоинству, – сказала она.

Добавим, что все вырученные от проката средства будут направлены пострадавшим от паводков.

– Мы хотели не только привлечь интерес молодого поколения к казахстанскому искусству, но и внести свой вклад в общее дело, поэтому все полученные средства от кинопоказа будут направлены на благотворительность, – сказал президент Национальной киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова Азамат Сатыбалды.

Глава киностудии также отметил, что «Қыз-Жібек» является частью культурного наследия казахского народа и по сей день продолжает вдохновлять своей историей.

Фильм можно будет посмотреть в течение пяти дней в кинотеатрах Kinopark Theatres во всех регионах Казахстана.

#кино #фильм #«Қыз-Жібек»

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