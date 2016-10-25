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Легендарный олимпиец
Жанна ТУРАБАЕВА
Ту финальную схватку нашего амбициозного 24-летнего атлета с американцем Деннисом Холлом «Нью-Йорк Таймс» назовет «броском со скоростью света». Легко вырвав победу со счетом 4:1, казахстанец стал разрушителем «золотой американской мечты».

Семикратный чемпион Казахстана, двукратный чемпион Азии (1996, 1997), чемпион Азиатских игр (Хиросима, 1994), серебряный призер чемпионатов мира (Прага, 1995; Афины, 1999), чемпион XXVI Олимпийских игр (Атланта, 1996), чемпион мира (1994, 1997), чемпион мира среди молодежи (1990, 1991)... Анализировать свой путь победителя звезде казахстанского спорта Юрию Мельниченко приходилось не раз – и когда поднимался на вершину, и когда подводил черту в своей спортивной карьере.

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И сейчас Юрию Васильевичу очень часто приходится делиться уроками своей истории успеха с коллегами и журналистами. Делает он это охотно, всегда благодаря тех людей, кто привел его к вершинам спортивного Олимпа.

Первые тренировки

– Я, как и все мальчишки, перебрал разные виды спорта до того, как пришел в зал борьбы, – вспоминает Юрий Мельниченко. – Мне сразу понравился наставник, он был очень хорошим педагогом, отлично знал тренировочный процесс. А ведь ему приходилось заниматься и с семилетними. Ребята в таком возрасте не настроены однообразные упражнения выполнять. И он сочетал их с играми. Потом общение со своими сверстниками принесло вторую волну радости. Через некоторое время попал на тренировочные сборы, которые проходили на берегу озера, там был палаточный городок, где я окунулся в атмосферу спортивного лагеря.

В таком юном возрасте мне это действительно было нужно: режим, зарядка, завтрак, тренировки, перемежавшиеся с играми. Меня такая жизнь очень увлекла, и только через некоторое время я начал осознавать тонкости выбранного вида спорта, понимать, что существуют соревнования, весовые категории...

В основе успехов молодого спортсмена лежал педагогический талант наставника – Егора Ивановича Мукштадта. От первого тренера очень много зависит, ведь если он не вызывает симпатий, ребенок уходит из спорта, даже если у него есть талант. Причем очень важно, чтобы тренер был не просто позитивным человеком, а патриотом свое­го вида спорта. Чтобы он не форсировал события, не гнался за результатом, а плавно вовлекал в систему, считает Юрий Васильевич.

Выделялся ли Юрий Мельниченко среди сверстников?

– Нет, – категорически заявляет он. – Хотя... Был самым младшим в группе вместе с сыном тренера, и поэтому Егор Иванович всегда контро­лировал, как у меня складываются отношения со старшими. Тренер же не только формирует спортсмена, он формирует личность. И эти навыки нам были необходимы. Мне такая жизненная школа очень хорошо помогла.

Я – полноценный казахстанец

В 1993 году Юрий Мельниченко перебрался из Кыргызстана, где родился и достиг первых успехов, в Казахстан.

– На тот момент, когда Союз начал разваливаться, у меня оказалось немало предложений из разных стран, – рассказывает спортсмен. – Почему выбрал Казахстан? Страна имела хорошие борцовские традиции и целую плеяду выдающихся спортсменов. Менталитет Казахстана и Кыргызстана схож, и я понимал, что мне будет легко адаптироваться. Еще один важный фактор – Даулет Турлыханов организовал тогда спортивный клуб «Даулет», в который и пригласил меня. Важно было для меня и то, что к работе здесь подключили одного из лучших специалистов – Геннадия Андреевича Сапунова, бывшего главного тренера коман­ды СССР.

Мне не сразу предложили гражданство Казахстана, сначала – просто потренироваться в клубе. И потом это уже трансформировалось в другие отношения. Принял гражданство и понял, что в этой стране я смогу проявить себя и как спортсмен, и как личность. Благодарен всему народу республики, что меня приняли как родного. Сейчас я чувствую себя полноценным казахстанцем.

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Триумф

К Олимпийским играм 1996 года в Атланте Юрий Мельниченко подошел во всеору­жии. Под казахстанским флагом благодаря усилиям Даулета Турлыханова и Геннадия Сапунова он уже стал чемпионом мира в 1994 году в Финляндии, чемпионом Азии, серебряным призером чемпио­ната мира в 1995 году.

– Готовясь к Олимпиаде в Штатах, я понимал, что там главный соперник – хозяин Игр Деннис Холл, которому я уступил при равном счете на чемпионате мира в Праге. Поэтому у него на родине я должен был выступить на порядок сильнее. И весь пред­олимпийский год готовился ко всем соперникам в общем, а к американцу – отдельно.

На Играх меня судьба свела с тремя чемпионами мира, с двумя чемпионами Европы. Состав соперников был более чем представительный, но я уверенно прошел все пять встреч, а в финале победил американца. И это была первая медаль на этих Играх, и она была золотая! Мы впервые выступали под флагом независимого государства и выступили более чем успешно…

P. S. Все медали Юрий Васильевич завоевал в весовой категории 57 кг. До сих пор держит форму и сохраняет чемпионский дух. После завершения спортивной карьеры несколько лет работал главным тренером сборной Казахстана по греко-римской борьбе. Был личным тренером сереб­ряного призера XXVIII Олимпийских игр Георгия Цурцумии.

С 2004 года – вице-президент Федерации и Ассоциации борьбы РК. В данный момент – спортивный менеджер Президентского профессионального спортивного клуба «Астана». А для наших соотечественников он, прежде всего, первый казахстанский олимпийский чемпион.

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