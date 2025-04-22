В активе сборной одна золотая награда. Её автором стала Полина Кузубова (семиборье). Вторым в десятиборье стал Аскар Омирзак.

«Бронзой» отметились Асылзат Кыдырбай (семиборье), Дмитрий Шкердин (прыжки с шестом), Эвелина Рябкова и Кирилл Савченко (оба в беге на 400 метров с барьерами).

В медальном зачете Казахстан расположился на десятом месте. Первым стал Китай, вторая строчка у команды Узбекистана, а Япония замкнула тройку лучших.