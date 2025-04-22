Легкоатлеты завоевали шесть медалей на юношеском чемпионате Азии
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В Даммаме (Саудовская Аравия) завершился юношеский чемпионат Азии по легкой атлетике. Команда Казахстана завоевала на нем шесть медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В активе сборной одна золотая награда. Её автором стала Полина Кузубова (семиборье). Вторым в десятиборье стал Аскар Омирзак.
«Бронзой» отметились Асылзат Кыдырбай (семиборье), Дмитрий Шкердин (прыжки с шестом), Эвелина Рябкова и Кирилл Савченко (оба в беге на 400 метров с барьерами).
В медальном зачете Казахстан расположился на десятом месте. Первым стал Китай, вторая строчка у команды Узбекистана, а Япония замкнула тройку лучших.