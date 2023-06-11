Лесник Губаев хотел уволиться перед трагедией

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На встрече с президентом Казахстана вдова инспектора Губаева рассказала президенту, что супруг хотел уволиться из-за многочисленных проблем в лесничестве перед трагедией, но заявление не подписали.

"Почему мой муж во время службы находился в лесу на личном автомобиле? Почему у них постоянно нет запчастей, а машины всегда сломаны? Почему директор филиала лесничества, когда муж пришел писать заявление на увольнение, не подписал его. Он сказал, что они его не видели", - возмутилась Татьяна Будюк.

В ответ Касым-Жомарт Токаев обещал разобраться в ситуации и помочь материально семье.

"Я понимаю, вы лишились мужа, лишились кормильца. Ребенок остался. Поэтому и говорю, что я помогу. Ситуация действительно сложная. Я все понимаю. Я же не на другой планете живу. С вами я живу вместе", - ответил президент.