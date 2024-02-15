Семь директоров лесных хозяйств наказаны в СКО

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По информации прокуратуры СКО, грубейшие нарушения лесного кодекса касались игнорирования лесопользователями договорных обязательств, в том числе невыполнения работ по воспроизводству леса на площади 534 га, а также по отпуску древесины.

Должностные лица лесных хозяйств не принимали меры по осуществлению надлежащего контроля за исполнением указанных договорных обязательств.

В другом случае, лесные хозяйства области (Аккайынское, Булаевское, Есильское, Пресновское, Жамбылское, Орлиногорское, Мамлютское) выдавали лесные билеты на отпуск древесины в объемах свыше установленной законом нормы.

— По акту надзорного органа 7 должностных лиц лесных хозяйств привлечены к дисциплинарной ответственности, в бюджет взыскана плата по воспроизводству леса в размере 11 млн тенге, а также в рамках разработанного комплексного плана принимаются меры по устранению допущенных нарушений, — пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что вопрос соблюдения лесного законодательства находится на контроле.