Лесной пожар вспыхнул в Стамбуле

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Лесной пожар вспыхнул в стамбульском районе Силиври, в европейской части Турции, на место происшествия направлено множество пожарных бригад, к тушению огня привлечены вертолеты, передал телеканал NTV.

"Пожар возник в лесном массиве между кварталом Чельтик и кварталом Бюйюкчавушлу около 18.00 (по времени Астаны). Из-за труднопроходимой местности в тушении пожара участвуют пожарные вертолеты. Жандармы, принявшие активные меры безопасности в этом районе, закрыли его для доступа граждан. Как стало известно, в тушении пожара задействованы два вертолета, вода берется из моря и близлежащего водоема", - передал телеканал.

Работы по ликвидации огня продолжаются.