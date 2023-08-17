Лесной пожар вышел из-под контроля на Канарских островах

По словам президента Канарских островов Клавихо, пожар на Тенерифе вышел из-под контроля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Лесной пожар на Канарских островах в Испании вышел из-под контроля, от него уже пострадало не менее 1,8 тысячи гектаров, заявил президент Канарских островов Фернандо Клавихо.

Региональное правительство в среду сообщило о начале эвакуации жителей нескольких деревень из-за лесного пожара на испанском острове Тенерифе.

"Речь идет о 1,6 тысячи гектаров по состоянию на 18 часов вечера (23.00 по времени Астаны) и, возможно, еще 200 гектарах, пострадавших от пожара на периметре 22 километров", - заявил Клавихо во время совместного брифинга со спасательными службами островов.

Президент также отметил, что с огнем борются около 270 пожарных.

В конце июля сообщалось, что на другом Канарском острове Гран-Канария в результате пожаров пострадало более 400 гектаров леса.