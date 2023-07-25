Лесные пожары охватили три провинции Турции

В Турции провинции Анталья, Маниса и Кахраманмараш охватили лесные пожары, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Турецкие власти сообщили в ночь на вторник, что предпринимают усилия по тушению лесных пожаров в трех районах провинции Анталья и еще двух провинциях страны.

"Продолжаем бороться с лесными пожарами в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Маниса и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш (на юго-востоке - ред.)", - сообщил Генеральный департамент лесного хозяйства Турции в Twitter.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан внимательнее относиться к лесам и не допускать ни малейшего источника огня у лесов. По его словам, в тушении лесных пожаров уже задействованы 24 самолета, 100 вертолетов и десять БПЛА, а также 25 тысяч пожарных, также на помощь Турции прибыли два российских самолета-амфибии.