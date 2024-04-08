Лесные участки вернули лесхозу

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Усть-Каменогорскому лесоучреждению вернули почти 170 га гослесфонда.

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Специализированная природоохранная прокуратура провела проверку Усть-Каменогорского лесхоза и установила, что лесопользователь-долгосрочник АО «Бипэк Авто Казахстан» систематически нарушал правила лесопользования. На участках общей площадью 150,7 га игнорировались требования пожарной безопасности, хозяйственная деятельность велась без получения лесного билета. Кроме того, на участках площадью 19 га были возведены строения без согласования с уполномоченным органом.

«По решению суда расторгнуты 13 договоров долгосрочного лесопользования в районе горнолыжного курорта «Нуртау» в Глубоковском районе, – пояснили в прокуратуре. – Участки гослесфонда площадью 169,7 гектара возвращены государственному лесоучреждению».

Курорт «Нуртау», как и санаторий «Рахмановские ключи» в Катон-Карагайском районе, входили в империю «Бипэк авто Казахстан», принадлежащую Анатолию Балушкину. Летом 2021-го бизнесмен был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. Как следует из материалов следствия, компания не выполнила обязательства по строительству в Усть-Каменогорске автозавода полного цикла. Общая сумма ущерба, причиненная мошенничеством, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, оценивается в 230 млрд тенге. В 2022 году с санкции суда был наложен арест на 1 тыс. единиц движимого имущества компании, а также 77 единиц недвижимого, в том числе санаторий «Рахмановские ключи», курорт «Нуртау» и базу отдыха «Порт Фортуна».

На днях экономическая полиция завершила расследование и передала материалы в суд.

#полиция #расследование #лес #участки #лесоучреждение

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