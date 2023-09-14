Принцесса Норвежская выходит замуж за шамана

Принцесса Норвежская Марта Луиза и ее американский партнер, самопровозглашенный шаман Дурек Верретт объявили дату свадьбы, которая состоится следующим летом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС .

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О своей помолвке они сообщили еще в июне 2022 года и получили благословение отца невесты. Король Норвегии Харальд V поздравил будущих молодоженов и заявил, что рад будет принять Дурека в семью.

Верретт, афроамериканский писатель и по совместительству шаман, занимается медицинской практикой, не подкрепленной специальным образованием или квалификацией. В частности, он утверждает, что онкологические заболевание — это выбор самих людей, и продает в интернете медальоны, которые якобы уберегают от ковида.

Принцесса Марта Луиза вместе с женихом занимается альтернативной медициной, и в прошлом году ради этого бизнеса даже отказалась от исполнения своих королевских обязанностей. Кроме того, она утверждает, что общается с ангелами.

Свадьба шамана и принцессы состоится в живописном курортном городке Гайрангер на берегу фьорда, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Мы в восторге от того, что Дурек станет членом нашей семьи, и надеемся вместе с молодоженами славно отпраздновать этот важный день, — говорится в опубликованном в среду заявлении короля и королевы Норвегии. — Мы желаем Марте и Дуреку всего самого наилучшего».

Голливудский гуру Дурек Верретт сам себя называет «шаманом в шестом поколении», утверждает, что восстал из мертвых и предсказал нападение на Америку 11 сентября за два года до этого трагического события. Он также признает, что не всем нравятся его взгляды и убеждения, но заявляет, что вся критика в его адрес — это проявление расизма.

Принцесса Марта Луиза тоже считается в Норвегии непростой фигурой из-за ее увлечения альтернативной медициной. Ее не раз критиковали за злоупотребление титулом в интересах продвижения своих бизнес-идей.

Сама же она убеждена, что альтернативная медицина должна служить важным подспорьем для обычной медицинской практики, и даже организовала специальную школу, чтобы помогать людям «вступить в контакт со своими внутренними ангелами». Бывший муж принцессы, писатель Ари Бен, с которым они развелись в 2017 году, видимо, так и не смог найти внутреннего ангела, впал в депрессию и покончил с собой в Рождество 2019 года.

Марта Луиза — старшая дочь короля Харальда, однако по норвежскому закону о престолонаследии занимает в очереди к трону лишь четвертое место — после брата и двух племянников.