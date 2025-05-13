81% участников программы арендного жилья для работающей молодежи подали заявки на льготную ипотеку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С 2025 года поэтапно завершается действие программы арендного жилья для работающей молодежи. Участники покидают государственные квадратные метры по истечению сроков договора аренды.

Государство предлагает им выгодную альтернативу – в 17 регионах совместно с «Отбасы банком» запустили льготную ипотечную программу для молодежи.

Первоначальный взнос от 10 до 20% от стоимости жилья, годовая ставка от 5 до 9% в зависимости от региона.

На сегодня в филиалы АО «Отбасы банк» обратились 2026 человек. Это 81% от общего числа участников программы арендного жилья.

В результате 647 человека получили займы, 321 находятся в поиске жилья. В отношении остальных участников проводится работа по определению платежеспособности.