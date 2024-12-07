Лидер Казахстана встретился с эмиром Государства Катар

Президент
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Глава государства поблагодарил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за приглашение принять участие в конференции Doha Forum, отметив, что данная диалоговая площадка предоставляет уникальную возможность для открытых дискуссий по наиболее актуальным глобальным проблемам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Эмира Катара в укрепление двусторонних отношений, которые вышли на уровень стратегического партнерства.

В ходе беседы особое внимание было уделено своевременной и качественной реализации соглашений по инвестиционным проектам в банковской, телекоммуникационной, энергетической, сельскохозяйственной и медицинской сферах.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что совместные проекты с участием катарского бизнеса будут способствовать развитию двух стран.

В свою очередь эмир Катара отметил, что сотрудничество между Астаной и Дохой приобрело долгосрочный стратегический характер.

По его словам, правительствами проводится системная работа по осуществлению достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани согласились, что активный политический диалог на высшем уровне будет и впредь способствовать качественному углублению казахско-катарских отношений.

#Касым-Жомарт Токаев #Катар #Doha Forum #Тамим бен Хамад Аль Тани

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