Лидеры индустриализации Свежий выпуск 533 Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырауская область

В Атырауской области в рамках первой пятилетки ГП­ФИИР реализовано 35 проектов на сумму 76 млрд тенге. Создано 2,5 тыс. постоянных рабочих мест, освоены новые отрасли экономики. За 4 месяца текущего года предприятия­ми Карты индустриализации выпущено продукции на сумму 4,3 млрд тенге. Реа-лизация второй пятилетки индустриально-инновационного развития ведется по кластерному принципу, в соответствии с которым регион определен нефтегазовым центром. Его основой станут предприятия машиностроительной отрасли. Прорывным можно назвать ТОО «Жигермунайсервис», где освоено производство буровых долот с алмазными поликристаллическими резцами и буровых установок.

Начиналось все с ремонта долот, а благодаря программе форсированного индустриально-инновационного развития на предприятии смогли наладить выпуск этого незаменимого и практически главного инструмента буровиков. Сложное производство потребовало внедрения новых технологий и методов работы. Пришлось обучать и повышать квалификацию работников.

Как сообщил на брифинге в Атырауском отделении СЦК при Президенте РК заместитель директора ТОО «Жигермунайсервис» Александр Яковлев, серийное производство долот PDC начато в июле 2014 года. На сегодня выпущено более 250 единиц продукции.

– Такое производство освоено в Казахстане впервые. Технологический цикл подразумевает выпуск долот конкретно под месторождение клиента в соответствии с геологическими и техническими особенностями и включает проектирование долота, изготовление его компонентов, опытную отработку конструкции и запуск в производство, – говорит Александр Яковлев.

Сегодня освоено производство 17 типоразмеров долот для бурения в мягких, мягко-средних и средних породах. Эти долота активно применяются на месторождениях Западного Казахстана и на Мангышлаке, а также поставляются в Россию. Долота показали хорошие результаты по проходке на глубину 2 500–3 500 м. При этом они на 20–30% дешевле зарубежных аналогов. Своеобразным ноу-хау компании является предоставление долот в аренду. Это, бе­зусловно, выгодно для буровых компаний. Кроме того, поврежденный инструмент ремонтируется и снова возвращается в строй.

– Мы в состоянии покрыть потребность отечественного рынка в долотах PDC на 30–35%. Организация такого производства позволила создать 25 новых рабочих мест. Всего у нас работает порядка 350 человек. Мы планируем увеличить объемы производства в 1,5–2 раза за счет внедрения новых технологий механической обработки и программного обеспечения. Это позволит снизить себестоимость продукции, обеспечить импортозамещение и выход продукции на экспорт, – отмечает представитель завода.

Тем временем осваивают атырауские машиностроители и другие направления. В апреле текущего года первая построенная в Казахстане буровая установка, предназначенная для бурения глубоких и сверхглубоких нефтяных и газовых скважин, была сдана заказчику – буровой компании «КазМунайГаз – Бурение». Установка изготовлена в соответствии с требованиями стандартов API. Сейчас ее монтируют в Западно-Казахстанской области, где планируется пробурить скважину глубиной 5,5 км.

– Мы намерены выпускать несколько буровых установок тяжелого класса в год, для чего проведем глубокую модернизацию и автоматизацию производства. Предстоит также совершенствование организационной структуры предприятия. Программа по модернизации обойдется примерно в 12 миллионов долларов. Но овчинка стоит выделки. Реализация проекта позволит создать современное предприятие по изготовлению сварных металлоконструкций, отвечающих международным требованиям. Предполагается создание 150–200 новых рабочих мест, а при полной загрузке предприятия – до 400–500 рабочих мест, – раскрывает перспективные планы Александр Яковлев.

Сегодня в отделе наклонно-направленного бурения работает 50 человек. В ближайшем будущем количество бригад увеличат вдвое. При этом будут созданы дополнительно порядка 25 рабочих мест. Услуги по наклонно-направленному бурению в Казахстане позволяют успешно выполнять программу импортозамещения, а также экспортировать услуги, работая на рынке ближнего, а в перспективе и дальнего зарубежья.



