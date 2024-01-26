Лига академической честности РК вошла в ICAI

Фото: Лига академической честности

Еще недавно, Maqsut Narikbayev University (MNU) стал первым университетом в Казахстане, получившим членство в ICAI.

Как говорит руководитель проектного офиса Лиги академической честности РК Нургуль Маханбаева, «это важное достижение открывает перед академической общественностью Республики Казахстан новые горизонты, предоставляя уникальные преимущества, способные улучшить стандарты образования и поддержать университеты в их стремлении к значительным результатам».

Проектный Офис Лиги академической честности приглашает членов Лиги и высшие учебные заведения РК присоединиться к этому важному движению в поддержку академической честности, призывая к вступлению в ряды ICAI.

Членство в ICAI обеспечивает доступ к передовым методологиям исследований, обмен опытом с университетами по всему миру и образовательным ресурсам для развития академической честности. ICAI также предлагает Networking Consortia, способствующие обмену знаниями между университетами по регионам, открывая возможности для международных партнерств, обмена студентами и совместных исследовательских проектов.

Если казахстанские вузы присоединятся к ICAI, то они смогут совместно создать ICAI CENTRAL ASIA CONSORTIUM. Присоединившись к ICAI и рассмотрев возможность создания ICAI Central Asia Consortium, учебные заведения смогут повысить стандарты образования в Республике Казахстан и сформировать уникальное пространство для обмена знаний и опытом.