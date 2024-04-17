Лига чемпионов: ПСЖ и «Боруссия» вышли в полуфинал

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«Барселона» быстро повела дома, но дальше все испортило удаление ведущего защитника Рональда Араухо. Во втором тайме венгерский судья Иштван Ковач еще удалил главного тренера «Барсы» Хави, сообщает Спорт Шрёдингера.

Первый матч - 3:2, общий счет - 4:6.

«Боруссия» (Дортмунд) вышла в полуфинал впервые с сезона-2012/13 - с того самого легендарного финала под руководством Юргена Клоппа. По ходу матча «Атлетико» отыгрался с 0:2, но дортмундцы прибили их за три минуты.

Первый матч - 1:2, общий счет - 5:4.

Полуфинальные матчи «Боруссия» - ПСЖ пройдут 30 апреля и 7 мая, первая игра будет в Германии. Еще одна полуфинальная пара определится сегодня ночью по итогам матчей «Бавария» - «Арсенал» (первый матч - 2:2) и «Манчестер Сити» - «Реал» (первый матч - 3:3).