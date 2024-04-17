Лига чемпионов: ПСЖ и «Боруссия» вышли в полуфинал

Футбол
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Обе команды проиграли первые полуфинальные матчи, но победили в ответных, передает Kazpravda.kz

Фото: УЕФА

«Барселона» быстро повела дома, но дальше все испортило удаление ведущего защитника Рональда Араухо. Во втором тайме венгерский судья Иштван Ковач еще удалил главного тренера «Барсы» Хави, сообщает Спорт Шрёдингера.

Первый матч - 3:2, общий счет - 4:6.

«Боруссия» (Дортмунд) вышла в полуфинал впервые с сезона-2012/13 - с того самого легендарного финала под руководством Юргена Клоппа. По ходу матча «Атлетико» отыгрался с 0:2, но дортмундцы прибили их за три минуты.

Первый матч - 1:2, общий счет - 5:4.

Полуфинальные матчи «Боруссия» - ПСЖ пройдут 30 апреля и 7 мая, первая игра будет в Германии. Еще одна полуфинальная пара определится сегодня ночью по итогам матчей «Бавария» - «Арсенал» (первый матч - 2:2) и «Манчестер Сити» - «Реал» (первый матч - 3:3).

#футбол #ПСЖ #Лига чемпионов #Боруссия Дортмунд

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