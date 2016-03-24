​Ликовала вся страна

Органично дополняли друг друга растянувшийся на три квартала юрточный город и запруженная народом площадь Независимости. На ней развернулись исторические и современные картины, воплощенные в театрализованном действии мастерами искусств и художественной самодеятельности. Сценическое представление «Армысын, аз Наурыз» с участием актеров областного Казахского драматического театра им. С. Сейфуллина, артистов балета Академического театра музыкальной комедии, фольклорных и образцовых детских коллективов поднимало настроение.

Шашу, алтыбакан, цветы, музыка – все олицетворяло радость. Праздником ожидания новых успехов, связываемых с реформами Президента страны, назвал приход древнего нового года по степному календарю и аким области Нурмухамбет Абдибеков. Он подчеркнул, что Наурыз мейрамы способствует укреплению мира и согласия в обществе и символизирует обновление не только природы, но и человеческого духа, по-особенному воздействует и объединяет в едином патриотическом порыве, настраивает на добрые дела и олицетворяет непрерывную связь времен и поколений.

В этот день были впервые проведены региональные конкурсы забытых и новых блюд казахской национальной кухни «Той-қазан-2016», неофольклорного стилизованного казахского национального костюма «Сарыарка өрнектерi» с показом коллекций и национальных блюд. На всех площадках города прошли спортивные соревнования.