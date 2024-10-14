Лишние 117 млн тенге оплатили жители Жанаозена за сортировку мусора

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Прокуроры региона выяснили, что сортировка не проводилась

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Природоохранными прокурорами Мангистауской области выявлен факт завышения стоимости услуг, оплачиваемых потребителями за вывоз твердых бытовых отходов в Жанаозене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Так, общая стоимость за данные услуги формируется за счет суммирования всех тарифов за сбор, транспортировку, сортировку и захоронение отходов, которые утверждаются решением городского маслихата. В частности тариф для жителей города составил 433,46 тенге, из которых 87,87 тенге взимались за сортировку мусора.     

При этом установлено, что с ноября 2023 года сортировка ТБО фактически не осуществлялась.

Таким образом, более 152 тыс. потребителей, в том числе 1 556 субъектов бизнеса, излишне оплатили услуги на общую сумму 117 млн тенге. По акту прокурорского надзора, взимание тарифа за сортировку мусора прекращено, производится перерасчет необоснованно взысканных сумм.

Акимат Жанаозена привлечен к дисциплинарной ответственности, добавили в прокуратуре.

 

#нарушение #мусор #ТБО #сортировка

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