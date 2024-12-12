Лица эпохи Культура 12 декабря 2024 г. 5:00 5 Игорь Прохоров Старший корреспондент отдела культуры В Астане проходит выставка «Очерки об исторических личностях». фото Игоря Бургандинова – Обретенная в 1991 году независимость стала закономерным результатом и заслуженным венцом многовековой борьбы нашего народа за свою свободу, честь, достоинство, единство и целостность родной земли. Славной страницей в этой летописи стала деятельность выдающихся сынов казахского народа Мухамеджана Тынышпаева, Мустафы Шокая, Сакена Сейфуллина, Турара Рыскулова, юбилеи которых мы отмечали в этом году, – говорит директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат. – Отмечая ключевые вехи на пути нашего народа к независимости, наш долг – сегодня вспомнить об Алашской и Туркестанской автономиях, сыгравших значимую роль в становлении и развитии казахской государственности. Несмотря на короткий срок своего существования, они успели посеять семена, из которых позже взошли ростки демократии. Как отметил на церемонии открытия выставки депутат Сената Парламента Руслан Рустемов, о людях, которым посвящена выставка, должны знать все казахстанцы, для молодого поколения они – пример служения Родине. В экспозиции вниманию посетителей представлены материалы, полученные в результате научно-исследовательской работы сотрудников Президентского центра. Особый интерес вызвали экспонаты из музея столичной школы-гимназии № 51 им. Мустафы Шокая. Среди них – пишущая машинка, за которой политик работал в 1920–1930-х годах, типографские печати, использованные при издании журнала «Яш Туркестан». В центре внимания оказались также книга «Восстание 1916 года в Киргизстане», изданная под редакцией Турара Рыскулова, сундук его супруги Азизы Рыскуловой из мемориального музея-комплекса «АЛЖИР». О жизни и борьбе за свободу народа повествуют фотографии, полученные из фондов Национального архива РК, Музея Сакена Сейфуллина, Историко-краеведческого музея им. Мухамеджана Тынышпаева. По словам внучки Турара Рыскулова Адели, такие проекты очень важны для молодежи. Она рассказала, что, проработав 11 лет на посту заместителя председателя Совнаркома РСФСР, Турар Рыскулов многое сделал для Казахстана. В 30-е годы прошлого века благодаря его неоднократным обращениям в Центральный комитет ВКП(б), где он писал о трагедии казахского народа, гибнущего от голода, был решен вопрос о продовольственной помощи Казахстану. #Астана #выставка #исторические личности