Лица эпохи

– Обретенная в 1991 году независимость стала закономерным результатом и заслуженным венцом многовековой борьбы нашего народа за свою свободу, честь, достоинство, единство и целостность родной земли. Славной страницей в этой летописи стала деятельность выдающихся сынов казахского народа Мухамеджана Тынышпаева, Мустафы Шокая, Сакена Сейфуллина, Турара Рыскулова, юбилеи которых мы отмечали в этом году, – говорит директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат. – Отмечая ключевые вехи на пути нашего народа к независимости, наш долг – сегодня вспомнить об Алашской и Туркестанской автономиях, сыгравших значимую роль в становлении и развитии казахской государственности. Несмотря на короткий срок своего существования, они успели посеять семена, из которых поз­же взошли ростки демократии.

Как отметил на церемонии открытия выставки депутат Сената Парламента Руслан Рустемов, о людях, которым посвящена выставка, должны знать все казах­станцы, для молодого поколения они – пример служения Родине.

В экспозиции вниманию посетителей представлены материалы, полученные в результате научно-исследовательской работы сотрудников Президентского центра. Особый интерес вызвали экспонаты из музея столичной школы-гимназии № 51 им. Мустафы Шокая. Среди них – пишущая машинка, за которой политик работал в 1920–1930-х годах, типографские печати, использованные при издании журнала «Яш Туркестан».

В центре внимания оказались также книга «Восстание 1916 года в Киргизстане», изданная под редакцией Турара Рыскулова, сундук его супруги Азизы Рыскуловой из мемориального музея-комплекса «АЛЖИР». О жизни и борьбе за свободу народа повест­вуют фотографии, полученные из фондов Национального архива РК, Музея Сакена Сейфуллина, Историко-краеведческого музея им. Мухамеджана Тынышпаева.

По словам внучки Турара Рыс­кулова Адели, такие проекты очень важны для молодежи. Она рассказала, что, проработав 11 лет на посту заместителя председателя Совнаркома РСФСР, Турар Рыскулов многое сделал для Казахстана. В 30-е годы прошлого века благодаря его неоднократным обращениям в Центральный комитет ВКП(б), где он писал о трагедии казахского народа, гибнущего от голода, был решен вопрос о продовольственной помощи Казахстану.