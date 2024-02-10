Лизинг сельхозтехники без авансового платежа запускает КазАгроФинанс

Сельское хозяйство
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По правилам программы в лизинг передается техника казахстанского и зарубежного производства, передает Kazpravda.kz

Фото: dairynews.today

АО «КазАгроФинанс» запускает новую программу лизинга для сельскохозяйственных производителей. Новые условия финансирования позволяют приобрести сельскохозяйственную, специальную технику, а также транспортные средства для перевозки сельскохозяйственной продукции без внесения первоначального взноса, сообщает Минсельхоз РК.

«Условия лизинга: аванс – от 0%; ставка вознаграждения – 22,75% (6% с учетом субсидирования); срок лизинга – до 10 лет; лимит финансирования – до 370 млн тенге. По правилам программы в лизинг передается техника казахстанского и зарубежного производства», - говорится в сообщении.

Финансирование с/х техники в 2023 году составило 178 млрд тенге на приобретение в лизинг 7 710 ед. техники, из них 54 % техника казахстанского производства. Из них в рамках льготных программ финансирования по ставке 6% годовых в течение 2023 года реализовано в лизинг 2 838 ед. техники на сумму 46 млрд тенге.

В 2024 году КАФ на реализацию льготных программ финансового лизинга по направлению «Свои корма», «Сделано в Казахстане», «Жасыл өнім», «Льготный лизинг» по ставке вознаграждения 6% годовых планирует выделить 36,8 млрд тенге. На начало февраля текущего года в КАФ по льготным программам уже поступили заявки на приобретение 1 310 единицы сельскохозяйственной техники на 14,8 млрд тенге. Из них на сегодня заключили договоры финансового лизинга на приобретение 544 единицы техники суммой 6,8 млрд тенге.

Для получения более подробной информации о новой программе лизинга и условиях финансирования можно обратиться в региональные филиалы АО «КазАгроФинанс».

#АПК #КазАгроФинанс #Лизинг сельхозтехники

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