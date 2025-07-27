Им повезло, что рядом оказался рыболов

Скриншот с видео МЧС

В районе села Алтайка Восточно-Казахстанской области лодка, в которой находилось 4 человека, перевернулась, и люди оказались в воде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Недалеко от происшествия находился рыболов, который первым заметил людей и поднял всех четверых на борт своей лодки. К счастью, все находились в спасательных жилетах.

На место происшествия прибыли сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС, они пересадили их на катер и доставили на берег. В медпомощи никто не нуждался.

МЧС напоминает: при выходе на воду в штормовую или ветреную погоду будьте предельно осторожны. Используйте спасательные жилеты и всегда оценивайте погодные условия.